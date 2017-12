Phuket Elephant Sanctuary – дом для слонов на Пхукете Открытый в 2016 году Phuket Elephant Sanctuary – это единственный в своем роде проект на Пхукете. Новости Пхукета 22 Декабря 2017 17:49:04 Центр был создан по образцу Elephant Nature Park в Чианг-Мае, и его основная задача – быть домом для слонов, которые из-за возраста или травм стали обузой для сафари-центров, где они работали до этого. Сейчас в Phuket Elephant Sanctuary живут шесть слонов, для которых там созданы комфортные условия. Слоны живут на лоне нетронутой природы, гуляют по джунглям и купаются в теплых речах, в то время как посетители центра могут посмотреть на животных в естественной среде обитания. Побывавшая в Phuket Elephant Sanctuary Эми Бензема рассказывает о том, как живет центр. Phuket Elephant Sanctuary – это фантастическая инициатива, реализованная на Пхукете в партнерстве с Elephant Nature Park, центром реабилитации слонов в провинции Чианг-Май на севере Таиланда. Проект является пионером в области этичного отношения к слонам в туристической отрасли, предоставляя достигшим преклонного возраста животным возможность прожить остаток дней в окружении заботы и без ограничений свободы. По своей сути Phuket Elephant Sanctuary – это «дом престарелых» для больных, покалеченных, обессилевших и старых слонов, которые до этого года трудились на лесозаготовках или развлекали туристов. Такая работа не просто тяжела для животных, зачастую они также подвергаются жестокому и негуманному обращению. Сочетание этих факторов делает жизнь слонов печальной и трудновыносимой. Сейчас в Phuket Elephant Sanctuary живут шесть очаровательных слоних, и если вы хотите с ними встретиться и познакомиться, то самым лучшим вариантом будет утренняя или послеобеденная экскурсия в центр. Пожалуйста, имейте в виду, что экскурсии надо бронировать заранее, поскольку свободные места разбирают очень быстро, а просто так прийти в центр и увидеть слонов невозможно. За последний год мне дважды выпадала возможность посетить утренние экскурсии по Phuket Elephant Sanctuary, и оба посещения были одинаково полезными, приятными и информативными. Экскурсия начинается с общего сбора в кафе Monkeypod Coffeehouse, где можно выпить чашечку крепкого кофе в ожидании организованного трансфера в Phuket Elephant Sanctuary. В целях безопасности (а также по требованиям страхового договора) въезд на территорию на личном транспорте и вход туда не в составе экскурсионной группы запрещены, поскольку слоны гуляют там абсолютно свободно. Экскурсия начинается на наблюдательной платформе Tree Top Reception and Observation Platform, где гостям центра читают вводную лекцию о целях и задачах проекта, а затем показывают документальный фильм о том, как нелегко приходится слонам, обслуживающим туристическую отрасль. Фильм местами тяжелый, но посмотреть его нужно, чтобы понять, почему Phuket Elephant Sanctuary – столь важный проект. Примечательно, что во время обоих посещений центра я замечала, что большинство других участников экскурсии не представляли, как тяжело приходится слонам. Доносить эту информацию до людей крайне важно, и сотрудникам Phuket Elephant Sanctuary действительно удается превратить темные страницы этого бизнеса в нечто, имеющее позитивный выход и для слонов, и для людей. За просмотром видео следует знакомство со слонами и кормление их фруктами, после чего начинается непосредственно сама экскурсия по территории центра, где гуляют слоны со своими махутами. Наблюдать за слонами в естественной среде обитания – настоящее удовольствие. Живущие в центре слонихи – очаровательные и очень игривые леди, которые время от времени могут и пошалить: оторвать ветку с дерева или запустить куда-нибудь комком грязи. Приятно видеть их такими беззаботными и наслаждающимися жизнью. Кульминацией же экскурсии является купание слоних в лагуне на территории центра. Нетрудно понять, почему проводящие экскурсии сотрудники центра так увлечены своей работой. Они по-настоящему любят слонов и охотно делятся знаниями, так что если у вас есть вопросы, смело задавайте их. Персонал в центре в основном тайский, но очень общительный и явно получающий удовольствие от проведения экскурсий. Знакомство с Phuket Elephant Sanctuary завершается прекрасным домашним ланчем, включенным в стоимость экскурсии. Вся еда – веганская или вегетарианская. Кроме того, после экскурсии можно заглянуть в маленький магазин сувениров и приобрести футболки и сумки с символикой Phuket Elephant Sanctuary. Все средства от продажи сувениров направляются на обеспечение работы центра. Утреннюю или послеполуденную экскурсию в Phuket Elephant Sanctuary можно настоятельно рекомендовать как туристам, так и местным жителям: как гражданам Таиланда, так и экспатам. Это уникальный опыт – одновременно приятный и информативный – которые позволяет своими глазами увидеть, почему на Пхукете обязательно должен быть подобный центр. Плюс сами слоны совершенно очаровательный, и понаблюдать за ними несколько часов – настоящая радость. Узнать больше о центре и заказать экскурсию можно на сайте www.phuketelephantsanctuary.org. Фото и видео можно найти на странице facebook.com/phuketelephantsanctuary. 