Пхукет движется к цели по вакцинации

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о том, что по состоянию на конец прошлой недели (4 июля) план по вакцинации населения провинции был выполнен на 84%. Впрочем, данный процент – это люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины. Обе дозы получили 67,7% от необходимого числа людей.

Новости Пхукета

5 Июля 2021, 03:39 PM

Фото: PR Phuket

Количество заражений коронавирусной инфекцией в конце июня и начале июля составляет около двух-трех человек в день. Таким образом Пхукет укладывается в требования Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA), предполагающие, что для реализации проекта Phuket Sandbox необходимо, чтобы за неделю выявлялось не более 90 новых случаев

Другими основаниями для пересмотра Phuket Sandbox или отмены проекта могут являться признаки распространения инфекции во всех трех округах провинции и не менее, чем в шести районах; появление одновременно трех очагов распространения болезни; обширная вспышка заболевания без очевидной причины; заполнение 80% коечного фонда в больницах. Данные критерии были официально утверждены приказом губернатора Наронга Вунсиеу от 25 июня.

Всего с начала третьей волны коронавируса и по 4 июля на острове было выявлено 750 случаев заболевания COVID-19. 703 пациента были выписаны из больниц, 48 продолжали получать медицинскую помощь, скончались семь заболевших. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Вичите, Пхукет-Тауне и Патонге, меньше всего – в Саку и Май-Кхао.