Пхукет дождался апгрейда высоковольтной линии, снабжающей остров электричеством

EGAT готовится ввести в эксплуатацию новую высоковольтную линию электропередач для обеспечения растущих потребностей Пхукета

Таньялак Сакут

16 Ноября 2019, 12:00 PM

Фото: Egat

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) ожидает, что обеспечение потребителей электричеством на острове станет гораздо стабильнее после того, как 30 ноября будет введена в эксплуатацию новая высоковольтная линия с материка.

Речь идет о пуске тока по уже протянутым проводам, рассчитанным на напряжение в 500 кВ. Сейчас максимум составляет 115 кВ. На первом этапе проекта подаваемое напряжение увеличится вдвое – до 230 кВ, но потом его можно будет поднять еще.

В беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» глава пхукетского офиса РЕА Бунтхум Чаронпонг заверил, что подключение новой линии не потребует от населения принятия каких-либо мер предосторожности и не должно быть поводом для беспокойства.

«Подключение линии не скажется на работе электрических устройств и не навредит технике. Пожалуйста, не волнуйтесь на этот счет», – заверил господин Чаронпонг.

Специалист также подчеркнул, что работы электриков не потребуют и прекращения какой-либо хозяйственной деятельности в районе самой магистрали.

«Но конечно, пожалуйста, обходите стороной сами опоры, не трогайте их, не размещайте крупногабаритное оборудование слишком близко к ним, не запускайте воздушных змеев в районе проводов. В остальном мачты высоковольтной линии абсолютно безопасны», – заверил он.

Господин Чаронпонг пояснил, что реализация проекта по модернизации системы энергоснабжения Пхукета началась еще в 2015 году, а его суммарный бюджет – 1 млрд бат.

«Мы уже провели работы на 100 км проводов. Пхукету нужно больше электричества, и старая система на этом фоне работала нестабильно», – пояснил глава пхукетского офиса РЕА.

По его словам, после ввода в эксплуатацию линии на 500 кВ о незапланированных отключениях электричества можно будет забыть.

«Если отключения будут, то только в связи с проведением нами работ на локальных участках распределительной сети», – пообещал господин Чаронпонг.

В беседе с «Новостями Пхукета» глава департамента обслуживания сетей и оборудования РЕА Пермпон Тонсакун отметил, что нынешняя система уже несколько лет работает на пределе возможностей, несмотря на то, что работы по модернизации ведутся постоянно. По словам господина Тонсакуна, потребление растает на 8% ежегодно.

«В 2018 году потребление на Пхукете выросло до 455,4 мВт, в этом году ожидается рост до 491,3 мВт, а следующем – до 520 мВт. Сейчас мы

можем выдавать максимум 630 мВт, но со следующего года этот показатель увеличится до 700 мВт», – рассказал специалист.

Распределительная сеть на Пхукете состоит из линий трех уровней – 115 кВ, 33 кВ и 400 В. На острове в настоящий момент 12 подстанций, из которых девять являются станциями общего назначения, а три обеспечивают конкретных крупных потребителей – аэропорт Пхукета, Phuket FantaSea и Central Phuket. В конце этого года планируется запуститьв эксплуатацию дополнительную подстанцию в Кату, а в следующем – еще одну в Камале.