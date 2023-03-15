Пхукет дал зеленый свет водным битвам на Сонгкран

До празднования Сонгкрана осталось чуть меньше месяца, и сейчас уже можно с уверенностью сказать, что обливания водой и прочие традиционные развлечения будут официально разрешены впервые с 2019 года, поскольку собственную водную битву анонсировали власти провинции, причем в лице сразу нескольких организаций. Речь идет о вечерних обливаниях у Limelight Avenue.

Новости Пхукета

Мероприятие у Limelight Avenue в Пхукет-Тауне презентовал президент административной организации провинции (OrBorJor, PPAO) Реват Арироб. Впрочем, PPAO – лишь один из организаторов. В списке также значатся муниципалитет Пхукет-Тауна, пхукетский офис Минтуризма и провинциальное отделение Туристического управления Таиланда (ТАТ). Также среди патнеров заявлена антиалкогольная организация Stop Drink, входящая в Тайский фонд развития здоровья (Thai Health).

В своем выступление господин Реват подчеркнул – а все местные медиа акцентировали – что мероприятие у Limelight будет безалкогольным и свободным от наркотиков. Впрочем, ничего нового в этом нет. Все официальные празднования Сонгкрана всегда были безалкогольными хотя бы просто потому, что распитие спиртного в общественных местах запрещено. К празднованиям на Бангла-Роуд или в пляжных клубах это, естественно, не относится, хотя и по разным причинам.

В чем PPAO и партнеры будут оригинальны, так это во времени проведения мероприятия. Выделенная зона для водных боев и прочих развлечений должна работать с 17:00 до 22:00, то есть в то время, когда обычные обливания на улицах Пхукета уже заканчиваются, а уставшие, но довольные тайцы расходятся по домам. Разумется, к Патонгу и пляжным клубам это тоже никогда не относилось, но по негласной тайской традиции вне туристических локаций все обливания обычно сходили на нет сами собой во второй половине дня.

На мероприятии у Limelght, видимо, попытаются скрестить местный стиль празднования с туристическим. Во всяком случае, господин Арироб заявил, что до пандемии обливания под эгидой РРАО «были единственным празднованием Сонгкрана на Пхукете, в котором участвовали и тайские туристы, и иностранцы».

«На мероприятии ожидается не менее 25 тыс. человек», – отметил господин Арироб, не уточнив, впрочем, где все эти люди будут парковаться.

«Мероприятие будет включать и поддерживать традиции Сонгкрана, такие как омовение рук старшим и омовение изваяний Будды. Мы также поддерживаем ношение традиционных тайских костюмов участниками в течение дня. Кроме того, программа дня будет включать выступления местных музыкальных коллективов и знаменитых групп из Бангкока», – добавил он.

Другие празднования Сонгкрана на Пхукете пока не анонсировали. Но, как говорилось выше, своим заявлением господин Арироб четко дал понять, что в этом году праздновать можно в полную силу. Как, собственно, Пхукет уже отметил первый полноценный Новый год после пандемии.