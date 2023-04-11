Phuket Bike Week возвращается в Патонг с Carabao, Job2Do и атмосферой дикого запада

Мотофестиваль Phuket Bike Week подтвердил полноценное возвращение на остров. Мероприятие 2023 года вновь пройдет в Патонге и с привычным размахом, как было до коронавируса. Тема фестиваля – «Ковбои на пляже», что также можно считать возвращением к корням. Развлекательная программа будет включать концерты Carabao и Job2Do. Все ключевые мероприятия, включая два мотопробега по Пхукету, конкурс красоты и уличный парад на пляжной дороге, также присутствуют в программе. Фестиваль будет проходить с 28 по 30 апреля в Лома-Парке.

Новости Пхукета

Программа мероприятий Phuket Bike Week появилась в сети еще в конце марта, но официальная презентация состоялась только 8 апреля. Местом проведения фестиваля, как и до пандемии, будет Лома-Парк в Патонге, но пресс-конференция состоялась не там, а в парке 72-летия Королевы Сирикит. Выбор места может удивить, но только если не знать, что вообще-то именно там, в десятке метров от статуи дракона, находится пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ). Так что месседж оргкомитета очевиден – Phuket Bike Week остается одним из главных мероприятий в туристическом календаре Пхукета.

Поздняя дата пресс-конференции, возможно, связана с тем, что в течение всего марта президент Ассоциации Phuket Bike Week Виттая Сингкала практически не бывал на острове. Все время байкер проводил в разъездах на своем Harley Davidson, встречаясь с представителями тайских и зарубежных мотоклубоклубов, участвуя в мотопробегах и прочих мероприятиях. Как и положено уважающему гостей хозяину, господин Сингкала лично приглашал байкеров из дружественных клубов приехать к нему на Пхукет.

Планы у президента амбмициозные. Прошлогодний Phuket Bike Week в Май-Кхао был событием для своих, а сейчас планируется именно полноценный открытый фестиваль, как до COVID-19. Господин Сингкала, известный для знакомых как Сумон, обещает более 5 тыс. мотоциклов и свыше 30 тыс. гостей, прогноз по финансовому выхлопу – не меньше 300 млн бат для всей местной экономики, включая и бизнес, никак не причастный к мотоциклетной тематике. Такие цифры были озвучены на пресс-конференции и статуи дракона 8 апреля. Присутствовавшие на мероприятии вице-губернатор Данай Сунантарод, мэр Патонга Чалермсак Манисри и директор ТАТ на Пхукете Лертчай Вангтракунди внимали с благосклонностью.

Мотоциклы и не только

«Ковбои на пляже» станут уже 27-й по счету итерацией Phuket Bike Week, которая в своем развитии прошла через разные стадии и сформировала определенный список классических событий, которые обязательно должны быть в программе – и будут в этот раз.

Для начала, гостям фестиваля предстоит на него приехать, так что жители острова могут заранее ожидать большие и малые мотоколонны, направляющиеся от Phuket Checkpoint на юг острова. Утром 28 апреля состоится официальная встреча.

На фестивальной площадке развернут традиционную выставку-ярмарку, где можно будет прикупить сувениры с аксессуарами и посмотреть то, что просто показывают, но не продают ни за какие деньги – кастомные байки, ретро-автомобили и так далее. В частности, обещается выставка скульптур из песка.

Специальным событием первого вечера, то есть 28 апреля, будет ковбойское шоу и файер-шоу на пляже. Официальная часть будет состоять из выступления господина Сингкалы и мэра Патонга Чалермсака Манисри.

Концертная программа будет включать следующие выступления:

28 апреля – Hin Lek Fai и Jaekan,

29 апреля – Jaekan и Carabao,

30 апреля – апреля Hard Rock Band, Job2Do и Rock & Ride

Первый концерт начинается в 18:00, второй – в 21:00-21:30, третий концерт в финальный вечер – в 23:00.

На дни фестиваля запланированы два мотопробега и один уличный парад. Расписание следующее:

29 апреля. 16:00-17:00. Мотопробег от Phuket Checkpoint до Bangla Rd.;

29 апреля. 18:00-19:00. Уличный парад на пляжной дороге в Патонге;

30 апреля. 15:00-18:00. Большой мотопробег по Пхукету (Патонг, Карон, Чалонг, Раваи, Промтхеп).

Основным днем фестиваля будет 29 апреля. Сразу после мотопробега и уличного парада на фестивальной площадке объявят победителей конкурсов кастомных байков, классических автомобилей и ковбойских костюмов.

Затем пройдет конкурс красоты и официальное открытие с участием VIP-гостей, а в качестве вишенки на торте – концерт Carabao.

Лидер рок-группы Эд является традиционным гостем Phuket Bike Week, не пропускающим ни одного мероприятия, хотя в последние предпандемийные годы он выступал не на туристической части фестиваля (перед Сонгкраном), а на отдельной тайской (после него). Но в этот раз Виттайя Сингкала решил, что послушать Made in Thailand и Mr Lao Khao стоит не только его компании парней на Harley Davidson, но и обычным туристам. Вдруг кому-то понравится?

Полное расписание событий мотофестиваля в каждый из дней доступно здесь. Другую информацию ищите на PhuketBikeWeek.com