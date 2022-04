Дата/Время начала: 13 Мая 2022, 11:00 AM - 15 Мая 2022, 10:30 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Приглашаем всех мотоциклистов и друзей на 26-й юбилейный мотофестиваль Phuket Bike Week. Встреча пройдет под девизом «Едем вместе с новой нормальности» (New normal ride together). Даты фестиваля 2022 года – 13-15 мая, место проведения –пляж The PlayYard Phuket в Май-Кхао на севере острова. Сайт фестиваля – www.phuketbikeweek.com.