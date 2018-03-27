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Phuket Bike Week 2018 Part B

Дата/Время начала: 20 Апреля 2018 13:00:00 - 21 Апреля 2018 00:30:00

После окончания веселья на пляже Патонг с 11 по 14 апреля мотофестиваль Phuket Bike Week переместится в Phuket Boat Lagoon, где 20-21 апреля пройдет вторая часть мероприятия. Программа событий включает выставку мотоцикло и гала-ужин, финал конкурса красоты Miss Phuket Bike Week, конкурс кастомных байков и конкурс татуировки, мотопробеги Ride for Peace и Green Road, музыкальные фестивали и вечеринки, ярмарку аксессуаров и одежды.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Виттая Сингкала
Адрес : Phuket Boat Lagoon
телефон : 081-691-9346
Веб-сайт : http://www.phuketbikeweek.com

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