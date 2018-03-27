Phuket Bike Week 2018 Part B Дата/Время начала: 20 Апреля 2018 13:00:00 - 21 Апреля 2018 00:30:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье После окончания веселья на пляже Патонг с 11 по 14 апреля мотофестиваль Phuket Bike Week переместится в Phuket Boat Lagoon, где 20-21 апреля пройдет вторая часть мероприятия. Программа событий включает выставку мотоцикло и гала-ужин, финал конкурса красоты Miss Phuket Bike Week, конкурс кастомных байков и конкурс татуировки, мотопробеги Ride for Peace и Green Road, музыкальные фестивали и вечеринки, ярмарку аксессуаров и одежды. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Виттая Сингкала Адрес : Phuket Boat Lagoon телефон : 081-691-9346 Веб-сайт : http://www.phuketbikeweek.com Добавьте новостную ленту на свой сайт