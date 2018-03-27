Phuket Bike Week 2018, часть B Дата/Время начала: 20 Апреля 2018 13:00:00 - 21 Апреля 2018 00:30:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Фестиваль PHUKET BIKE WEEK 2018 под девизом WORLD Ride Together, легендарное мероприятие на мотоциклетной сцене Азии, в 24-й раз пройдет на Пхукете с 11 по 21 апреля. Увлекательная программа ждет гостей с 11 по 14 апреля на пляже в Патонге и с 20 по 21 апреля в комплексе Phuket Boat Lagoon в Ко-Кэу. Программа включает выставку мотоциклов и мотопродукции, конкурс красоты Miss Phuket Bike Week, большой гала-ужин, конкурсы кастомных мотоциклов и конкурс татуировки, мотопробег за мир Ride for Peace и мотопробег против глобального потепления Green Road, ярмарку аксессуаров и байкерской одежды. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Виттая Сингкала Адрес : Phuket Boat Lagoon телефон : 081-691-9346 Веб-сайт : http://www.phuketbikeweek.com Добавьте новостную ленту на свой сайт