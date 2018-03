Phuket’s Best Burger 4, Выступление бессмертных Дата/Время начала: 24 Марта 2018 16:00:00 - 24 Марта 2018 22:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Конкурс бургеров Phuket’s Best Burger 4, “Showcase of the Immortals” пройдет в субботу, 24 марта, в комплексе Boat Lagoon Marina. С 16:00 до 22:00. Бургеры, напитки, живая музыка, кулинарные шоу, выступления танцоров и программа для детей. Приходите, чтобы первыми узнать, чей бургер будет лучшим на Пхукете в 2018 году. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Джей Лешарк Адрес : Boat Lagoon Marina Добавьте новостную ленту на свой сайт