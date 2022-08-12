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Пхукет анонсировал спортивные события на Всемирный день борьбы с инсультом

Власти Пхукета начали подготовку к серии спортивных соревнований и других событий, приуроченных к Всемирному дню борьбы с инсультом 29 октября. Мероприятия пройдут в восьмой раз с 21 по 30 октября в рамках проекта «Таиланд без инсультов».

Новости Пхукета

13 Августа 2022, 09:00 AM
День борьбы с инсультом проходит по всему миру 29 октября. Фото: PR Phuket

День борьбы с инсультом проходит по всему миру 29 октября. Фото: PR Phuket

День борьбы с инсультом проходит по всему миру 29 октября. Фото: PR Phuket

День борьбы с инсультом проходит по всему миру 29 октября. Фото: PR Phuket

День борьбы с инсультом проходит по всему миру 29 октября. Фото: PR Phuket

День борьбы с инсультом проходит по всему миру 29 октября. Фото: PR Phuket

День борьбы с инсультом проходит по всему миру 29 октября. Фото: PR Phuket

День борьбы с инсультом проходит по всему миру 29 октября. Фото: PR Phuket

День борьбы с инсультом проходит по всему миру 29 октября. Фото: PR Phuket

День борьбы с инсультом проходит по всему миру 29 октября. Фото: PR Phuket

День борьбы с инсультом проходит по всему миру 29 октября. Фото: PR Phuket

День борьбы с инсультом проходит по всему миру 29 октября. Фото: PR Phuket

Подготовке к «Таиланду без инсультов» была посвящена отдельная встреча в администрации провинции 11 августа, участие в которой приняли вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам, глава провинциального офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун, представители других государственных ведомств и агентств.

Господин Родкван Йодрабам пояснил, что мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с инсультом, будут проходить по всей стране при поддержке Минздрава, Министерства туризма и спорта, Министерства внутренних дел и партнеров. Из пхукетской программы событий подтверждены спортивные мероприятия – бег, ходьба и велосипедные заезды.

Вице-губернатор подчеркнул, что «Таиланд без инсульта» проводится в честь Его Величества Короля и Ее Величества Королевы, которые считаются для тайцев образцом здоровой и спортивной жизни. Призы для победителей соревнований будут соответствующие – Кубок Короля, Кубок Королевы, мемориальная доска Минздрава, мемориальная доска Министерства внутренних дел, приз Министерства туризма и спорта.

В свою очередь, глава РРНО доктор Кукиатттикун призвал СМИ распространять информацию о событии, чтобы как можно больше людей приняли участие в мероприятия, приуроченных к Всемирному дню борьбы с инсультом. Регистрация участников проходит до 30 августа, дополнительную информацию можно найти на сайт https://race.thai.run/wrb8phuket или получить в РРНО по телефону 076-212297 доб. 1300.

 

 

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