The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Пхакапхонг Тавипатана – новый губернатор провинции Пхукет

В понедельник, 1 октября, на острове сменился губернатор. Норрапхат Плодтхонг, которому в этом году исполнилось 60 лет, завершил свою карьеру на государственной службе, а его кресло на Пхукете занял 57-летний Пхакапхонг Тавипатана.

Новости Пхукета

2 Октября 2018 11:11:11

Фото: Phuket PR Department
Фото: Phuket PR Department

Будущий губернатор Пхакапхонг Тавипатана (*примечание о написании имени см. ниже) родился 24 февраля 1961 года, закончил школу Suankularb Wittayalai School в Бангкоке, после чего поступил в престижный столичный университет Chulalongkorn University на факультет политологии, где получил диплом бакалавра. Затем господин Тавипатана продолжил образование в США, получив степень магистра государственного управления в American International College (Спрингфилд, Массачусетс).

Дальнейшее образование – уже находясь на государственной службе – господин Тавипатана получал в National Defence College of Thailand, ведущем образовательным учреждении страны в области стратегического планирования и вопросов безопасности. Там он прошел две профильных программы для управленцев высокого уровня.

Карьеру чиновника господин Тавипатана начал в Комиссии по развитию морского транспорта при Минтрансе Таиланда. Впрочем, уже через полгода он получил назначение в Чианг-Рай, где присоединился к офису местного губернатора в должности аналитика в сфере провинциальной политики и планирования.

После Чианг-Рая молодой чиновник перешел на службу в Офис постоянного секретаря по внутренним делам (OPSI) при Министерстве внутренних дел Таиланда. Данное ведомство занимается координацией текущей деятельности Министерства внутренних дел, в структуру которого в Таиланде входят и офисы губернаторов всех провинций.

Господин Тавипатана служил в OPSI на различных постах и в различных провинциях с начала 1990-х до 2006 года, когда ему была предложена должность аналитика в управлении стратегического развития при офисе губернатора Чумпхона.

За этим последовали назначения на вице-губернаторские посты в Ранонге, Аюттхайе, Сарабури, а после этого – уже на губернаторские должности. Перед назначением на Пхукет господин Тавипатана возглавлял такие провинции как Пханг-Нга и Пхитсанулок.

*На визитке нового губернатора его имя указано латиницей как Phakaphong Tawipatana (Пхакапхонг Тавипатана), при этом во время его службы в Пханг-Нга и Пхитсанулоке средства массовой информации придерживались другого написания имени – Phakapong Tawipat (Пхакапонг Тавипат). Тайский оригинал имени – ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ .

«Новости Пхукета» в своих публикациях будут использовать вариант с визитки губернатора, который уже начали использовать англоязычные СМИ – Пхакапхонг Тавипатана.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Генерал Сурачет Хакпан возглавил Иммиграционное бюро
Генерал Сурачет Хакпан возглавил Иммиграционное бюро
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
Пхукетский спорт в ассортименте
Пхукетский спорт в ассортименте
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.