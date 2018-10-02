Пхакапхонг Тавипатана – новый губернатор провинции Пхукет

В понедельник, 1 октября, на острове сменился губернатор. Норрапхат Плодтхонг, которому в этом году исполнилось 60 лет, завершил свою карьеру на государственной службе, а его кресло на Пхукете занял 57-летний Пхакапхонг Тавипатана.

2 Октября 2018 11:11:11

Фото: Phuket PR Department

Будущий губернатор Пхакапхонг Тавипатана (*примечание о написании имени см. ниже) родился 24 февраля 1961 года, закончил школу Suankularb Wittayalai School в Бангкоке, после чего поступил в престижный столичный университет Chulalongkorn University на факультет политологии, где получил диплом бакалавра. Затем господин Тавипатана продолжил образование в США, получив степень магистра государственного управления в American International College (Спрингфилд, Массачусетс).

Дальнейшее образование – уже находясь на государственной службе – господин Тавипатана получал в National Defence College of Thailand, ведущем образовательным учреждении страны в области стратегического планирования и вопросов безопасности. Там он прошел две профильных программы для управленцев высокого уровня.

Карьеру чиновника господин Тавипатана начал в Комиссии по развитию морского транспорта при Минтрансе Таиланда. Впрочем, уже через полгода он получил назначение в Чианг-Рай, где присоединился к офису местного губернатора в должности аналитика в сфере провинциальной политики и планирования.

После Чианг-Рая молодой чиновник перешел на службу в Офис постоянного секретаря по внутренним делам (OPSI) при Министерстве внутренних дел Таиланда. Данное ведомство занимается координацией текущей деятельности Министерства внутренних дел, в структуру которого в Таиланде входят и офисы губернаторов всех провинций.

Господин Тавипатана служил в OPSI на различных постах и в различных провинциях с начала 1990-х до 2006 года, когда ему была предложена должность аналитика в управлении стратегического развития при офисе губернатора Чумпхона.

За этим последовали назначения на вице-губернаторские посты в Ранонге, Аюттхайе, Сарабури, а после этого – уже на губернаторские должности. Перед назначением на Пхукет господин Тавипатана возглавлял такие провинции как Пханг-Нга и Пхитсанулок.

*На визитке нового губернатора его имя указано латиницей как Phakaphong Tawipatana (Пхакапхонг Тавипатана), при этом во время его службы в Пханг-Нга и Пхитсанулоке средства массовой информации придерживались другого написания имени – Phakapong Tawipat (Пхакапонг Тавипат). Тайский оригинал имени – ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ .

«Новости Пхукета» в своих публикациях будут использовать вариант с визитки губернатора, который уже начали использовать англоязычные СМИ – Пхакапхонг Тавипатана.