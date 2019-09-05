Пеший подъем к статуе Большого Будды

Джейми Монк повторил свое восхождение на холм Большого Будды и рассказывает, как это было. Если решить последовать примеру, выбирайте удобную обувь и отправляйтесь только в сухую погоду.

Джейми Монк

Наконец-то я сделал это снова. Впервые я попробовал одолеть пеший подъем из Карона к статуе Большого Будды в 2010 году и с тех пор постоянно думал о том, чтобы повторить этот путь на высоту около 400 м над уровнем моря. К тому же, пост об этом приключении в моем блоге все время был одним из самых популярных, а сам я получал множество вопросов на этот счет.

В прошлом году я узнал от приятеля Стива, что за прошедшее с первого приключения время тропа стала намного лучше и на ней даже появились указатели. Так что решение было принято, и в 7:30 утра я, Стив и Лана из GoPhuket собрались у принадлежащего Стиву гестхауса Pineapple, чтобы пройти маршрут заново. Учтите, что ранний старт просто обязателен, если вы не хотите страдать от жары во время подъема.

Начало маршрута простое. Вы переходите на другую сторону дороги от Pineapple Guesthouse и начинаете движение по Patak Soi 14. Первый километр довольно простой, подъем относительно пологий, но на высоте около 100 м над уровне море вас ждет отмеченная указателем развилка, на которой придется сделать выбор, по какой тропе двигаться дальше: левая – более пологая, но более длинная, правая – более крутая. Положившись на совет Стива, недавно поднимавшегося к статуе Будды, мы выбрали более крутую правую тропу, а по левой решили спускаться вниз, когда достигнем вершины.

Указатель утверждал, что по выбранной тропе до Будды будет всего 1,5 км. Звучит легко? Но на деле подъем становится все более крутым и крутым. Хорошо, что сбиться с пути будет сложно, поскольку вдоль маршрута установлены указатели со стрелками. Я рекомендую прихватить с собой в путь питьевую воду, а если ваши запасы иссякнут по дороге, то пополнить их можно будет в финишной точке. Сам маршрут не супер сложный, но подъем все-таки потребует относительно нормальной физической формы.

Примерно через десять минут подъема по грунтовому треку вы достигнете первого просвета в джунглях, через который будет открываться вид на Карон. Тут при желании можно будет перевести дух и приготовиться к следующему рывку.

После 25 минут ходьбы я уже успел изрядно вспотеть, но самая крутая часть трассы была еще впереди. Следующие полкилометра предполагали подъем еще на 100 м над уровнем моря, и этот отрезок занял у нас около 20 минут. Хорошая новость заключалась в том, что на самых крутых участках маршрута были натянуты веревки, чтобы было за что держаться при подъеме. И веревки весьма пригодились!

Определенно, я не стал бы пытаться повторить этот подъем после дождя. Отдельно я порадовался, что надел нормальную обувь, а не привычные шлепанцы. Не могу сказать, что за последние годы я совсем растерял форму и вынужден был пыхтеть всю дорогу, но подъем действительно оказался работой, требующей усилий.

На финальных сотне метров грунтовая тропа стала менее крутой, а затем вывела нас на асфальтированную дорогу, по которой поднимаются к Большому Будде машины и мотоциклы. Конечно, пешком можно пройти и по ней, но какое в этом удовольствие! Роскошные виды на море в этом случае воспринимаются не иначе, чем заслуженная награда за труды.

Вход в комплекс Большого Будды был и остается бесплатным, но всегда можно оставить пожертвования, многочисленные ящики для которых имеются на территории. Также не забывайте, что посещение требует соблюдения дресс-кода: короткие шорты, юбки, майк с открытыми плечами недопустимы.

Путь вниз по альтернативному маршруту, как и обещал Стив, оказался более пологим, чем первая тропа, хотя и не без нескольких скользких участков. В любом случае, трудностей с ним не возникло.

Полную подборку фотографий Джейми Монка с похода к Большому Будде, а также карту маршрута можно найти в его блоге по адресу www.jamiesphuketblog.com.