Пеший переход на перевале в Патонге опробовали в деле

Понедельник, 24 октября, стал первым днем функционирования пешеходного перехода через поврежденный участок дороги из Кату в Патонг. Желающие попасть на другую сторону образовавшегося из-за дождей провала должны оставлять личный транспорт на выделенных парковках, преодолевать несколько сотен метров пешком, а потом пересаживаться на автобусы или другой транспорт.

Новости Пхукета

По итогам дня, около 20:30 вечера, страница Phuket Info Center, которую официально связывают с офисом губернатора Пхукета, опубликовала «апдейт по ситуации на маршруте Патонг-Кату», чтобы «развеять сомнения о том, как работает переход через холм Патонг-Хилл, какова дистанция и сложен ли путь».

Разбор на странице Phuket Info Center состоит из нескольких пунктов. Их содержание приведено ниже.

Напротив стрельбища Patong Shooting Range обустроена территория, где размещены отвечающие за работу перехода гражданские служащие, полицейские и военные моряки. Они должны нести там круглосуточное дежурство и поддерживать адекватное освещение. Видимо, это место можно считать местным операционным центром, куда можно обратиться с вопросами.

Дистанция непосредственно пешего перехода – менее 300 метров, из которых первые 150 метров представляют собой «нормальный путь», а последние – импровизированную лестницу, где в качестве ступеней выступают мешки с песком. Вдоль участка протянуты веревки, за которые можно держаться.

Парковка для мотоциклов на стороне Кату организована прямо перед чекпоинтом, блокирующим въезд на опасный участок, где, собственно, и обвалилась дорога (внешние полосы шоссе, ведущие в сторону Патонга, полностью рухнули). Машины можно парковать на территории старого плавучего рынка в Кату. Оттуда до стрельбища и чекпоинта курсируют автобусы-шаттлы, работающие с 7:00 утра до 20:00 вечера.

Парковка на стороне Патонга для машин и мотоциклов организована у ресторана Noen Tong Restaurant. Также доступны автобусы-шаттлы от офис Департамента чрезвычайных ситуаций при муниципалитете Патонга до знака Patong City перед чекпоинтом, закрывающим проезд к провалу с западной стороны (дорога в этом направлении частично уцелела, но проезд по ней запрещен). Автобусы курсируют с 7:00 утра до 21:00 вечера.

У знака Patong City организована зона отдыха, работающая круглосуточно. Там можно бесплатно получить воду и какую-то еду, также в этой зоне установлены мобильные биотуалеты.

О возможности перехода через провал в темное время суток и в плохих погодных условиях ничего не говорится. Предполагается, что в это время переход должен быть закрыт в целях безопасности, но в публикации Phuket Info Center об этом прямо не сказано.

О работе такси в заметке также ничего не говорится, хотя на одной из ранних фотографий, опубликованных Phuket Info Center был запечатлен желтый тук-тук.

В отдельном посте, опубликованном после 21:00 вечера, Phuket Info Center отвечает на вопрос, почему нельзя разрешить проезд хотя бы мотоциклов по уцелевшей части дороги. Ответ состоит в том, что песчаный грунт под шоссе нестабилен и возможны новые обвалы. Допуск на поврежденный участок шоссе даже двухколесного транспорта слишком опасен.