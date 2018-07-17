Пещеру Тхам-Луанг, где пропали 13 человек, закрыли для посещения

В понедельник, 16 июля, у входа в пещеру Тхам-Луанг в Чианг-Рае прошла религиозная церемония, после чего пещеру закрыли на определенный срок для «восстановления».

17 Июля 2018 11:28:22

Фото: Post Today

Участие в церемонии 16 июля приняли буддистские монахи из Таиланда и Мьянмы, руководивший спасательной операцией бывший губернатор Чианг-Рая Наронгсак Осоттханакон, нынешний глава провинции Праджон Пратсакун, а также многочисленные жители Чианг-Рая и прилегающих к границе провинции районов Мьянмы. Участники церемонии приняли участие в массовой молитве, вручили подношения монахам, оставили цветы и другие дары у входа в пещеру.

Как сообщает Bangkok Post, министр культуры Таиланда Вира Ротпотчанарат заявил, что его ведомство планирует провести по всей стране серию выставок, посвященных спасению 12 футболистов и их тренера из затопленной пещеры. Господин Ротпотчанарат обратился к СМИ и гражданам с призывом поделиться фотографиями, видео и другими документами с министерством.

В настоящий момент неизвестно, когда пещера Тхам-Луанг будет снова открыта для посещения. Ранее сообщалось, что там планируется организовать мемориал, посвященный спасению пропавших футболистов. Сама же пещера и окрестности могут получить официальный статус национального парка.

«Мы закрываем пещеру без какого-либо конкретного срока открытия. Мы откроем ее, как только все будет готово. Но мы не знаем, когда это произойдет», – заявил глава Департамента национальных парков Тханья Нетхитхаммакун,