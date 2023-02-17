Первый вечер фестиваля «Рок на пляже» прошел на Сирэ

Трехдневный рок-фестиваль Rock on the Beach начался в Рассаде вечером 17 февраля. На церемонию официального открытия приехал президент административной организации провинции (OrBorJor, PPAO) Реват Арироб, а также представители других ведомств и структур, причастных к организации события.

Новости Пхукета

В сообщении OrBorJor мероприятие уже именуется фестивалем не просто музыки, а музыки и морепродуктов, что более точно отражает его суть. Гостей ждет не только тайский рок на сцене, но и большая тайская ярмарка вокруг нее. И это при том, что параллельно на Пхукете проходят еще два музыкально-морепродуктовых события – ежегодный фестиваль на мосту Сарасин в Май-Кхао и новая ярмарка Lard Lae Le Chill Chill в Раваи. Но даров моря, видимо, на Пхукете достаточно.

На открытии рок-фестиваля господин Арироб напомнил, что одной из его целей является развитие туризма и привлечение гостей на остров Сирэ в Рассаде, «чтобы он был более известен среди жителей Пхукета и широкого круга туристов». С последним у рыбацкого Сирэ, действительно, есть проблемы. В последний раз остров привлек внимание иностранных резидентов в связи с публикацией в сети фотографий гор мусора, скопившихся в местных рыбацких трущобах. Впрочем, резонанс принес результаты – на Сирэ устроили генеральную уборку, а муниципалитет Рассады даже пообещал отправлять туда мусоровозы, которые раньше игнорировали остров.

Остается надеяться, что нынешний рок-фестиваль будет достаточно успешным для того, чтобы OrBorJor и районные власти помнили о том, что на Сирэ тоже живут люди (пусть зачастую и небогатые), которым нужно внимание и поддержка официальных лиц.

Примечательно, что когда на Пхукете запускали «антиковидные ярмарки» Roy Rim Lay, то некоторые из них вполне успешно проходили именно на Сирэ. Пусть зарубежный турист редко пересекает мост между Пхукетом и этим островом, но местное население о его существовании знает. А еще именно на Сирэ обосновались морские цыгане народности урак-лавой, известные своими традиционными танцами, которые они бережно хранят и исполняют по одним лишь им известным, но очень важным цыганским поводам.