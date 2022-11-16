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Первый в новом сезоне рейс Oman Air прибыл на Пхукет

Первый в этом сезоне прямой рейс ближневосточной авиакомпании Oman Air из Султаната Оман совершил посадку на Пхукете вечером 15 ноября.

Материал партнеров

16 Ноября 2022, 09:49 AM
На борту первого рейса Oman Air на Пхукет прибыли всего 162 пассажира, но граждане Омана по прибытиям на остров занимают в ноябре 23 место. Фото: Phuket Info Center

На борту первого рейса Oman Air на Пхукет прибыли всего 162 пассажира, но граждане Омана по прибытиям на остров занимают в ноябре 23 место. Фото: Phuket Info Center

На борту первого рейса Oman Air на Пхукет прибыли всего 162 пассажира, но граждане Омана по прибытиям на остров занимают в ноябре 23 место. Фото: Phuket Info Center

На борту первого рейса Oman Air на Пхукет прибыли всего 162 пассажира, но граждане Омана по прибытиям на остров занимают в ноябре 23 место. Фото: Phuket Info Center

На борту первого рейса Oman Air на Пхукет прибыли всего 162 пассажира, но граждане Омана по прибытиям на остров занимают в ноябре 23 место. Фото: Phuket Info Center

На борту первого рейса Oman Air на Пхукет прибыли всего 162 пассажира, но граждане Омана по прибытиям на остров занимают в ноябре 23 место. Фото: Phuket Info Center

На борту первого рейса Oman Air на Пхукет прибыли всего 162 пассажира, но граждане Омана по прибытиям на остров занимают в ноябре 23 место. Фото: Phuket Info Center

На борту первого рейса Oman Air на Пхукет прибыли всего 162 пассажира, но граждане Омана по прибытиям на остров занимают в ноябре 23 место. Фото: Phuket Info Center

На борту первого рейса Oman Air на Пхукет прибыли всего 162 пассажира, но граждане Омана по прибытиям на остров занимают в ноябре 23 место. Фото: Phuket Info Center

На борту первого рейса Oman Air на Пхукет прибыли всего 162 пассажира, но граждане Омана по прибытиям на остров занимают в ноябре 23 место. Фото: Phuket Info Center

На борту первого рейса Oman Air на Пхукет прибыли всего 162 пассажира, но граждане Омана по прибытиям на остров занимают в ноябре 23 место. Фото: Phuket Info Center

На борту первого рейса Oman Air на Пхукет прибыли всего 162 пассажира, но граждане Омана по прибытиям на остров занимают в ноябре 23 место. Фото: Phuket Info Center

На борту первого рейса Oman Air на Пхукет прибыли всего 162 пассажира, но граждане Омана по прибытиям на остров занимают в ноябре 23 место. Фото: Phuket Info Center

На борту первого рейса Oman Air на Пхукет прибыли всего 162 пассажира, но граждане Омана по прибытиям на остров занимают в ноябре 23 место. Фото: Phuket Info Center

Согласно данным FlightRadar24, лайнер Boeing 737 MAX 8 вылетел из Маската в 9:40 утра вторника, 15 ноября, и приземлился в международном аэропорту Пхукета в 18:56. Через час с небольшим самолет отправился в обратный рейс до столицы Султаната Оман.

На борту лайнера, как указывает Phuket Info Center, находились всего 162 туриста. Гостей острова приветствовали по прибытию генеральный менеджер пхукетского аэропорта Мончай Танод, директор дубайского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Чайват Тамтхай, а также другие официальные лица, сотрудники аэропорта и самой Oman Air.

Согласно данным Иммиграционного бюро, с 1 ноября паспортный контроль в аэропорту Пхукета прошли 808 граждан Омана, за период с 1 мая по 31 октября объем прибытий составил 6909 человек (23 и 18 место среди зарубежных стран).

Первая десятка стран по прибытиям за 1-15 ноября выглядит следующим образом:

◦ Россия – 27782;

◦ Индия – 13584;

◦ Австралия – 8088;

◦ Великобритания – 6795;

◦ Германия – 6585;

◦ Казахстан – 5369;

◦ Сингапур – 5041;

◦ Малайзия – 4152;

◦ США – 3549;

◦ Южная Корея – 2903.

 

 

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