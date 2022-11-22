Первый тайский буй системы предупреждения о цунами вернулся в строй

Первый из двух тайских буев системы предупреждения о цунами в Индийском океане вышел на связь после пяти месяцев молчания. 18 ноября сигнал начала передавать станция 23461, расположенная в Андаманском море примерно в 340 км к северо-западу от Пхукета.

Новости Пхукета

На интерактивной карте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) соответствующая точка загорелась желтым цветом.

Все остальные буи DART, согласно данным с сайта NOAA по состоянию на 22 ноября, продолжали молчать, включая и вторую тайскую станцию 23401, находящуюся в 965 км к западу от Пхукета и входящую в одну дугу с индийскими буями, из которых не предает информацию ни один.

Впрочем, вторая тайская станция тоже должна в ближайшее время заработать, тогда как о перспективах восстановления индийской части дуги никакой информации нет.

Миссия по замене тайских станций DART стартовала 15 ноября, когда из глубоководного Пхукета (Phuket Deep Sea Port) вышло судно MS Seafdec с двумя буями на борту. По этому случаю на Пхукет прибыл глава Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Бунтхам Лертсукикасем.

Во время визита на Пхукет господин Лертсукикасем напомнил, что система предупреждения о цунами состоит из буев в океане и вышек оповещения на суше. Плавучих станций у Таиланда две, а выше – 130. Они установлены в провинциях Пхукет, Ранонг, Пханг-Нга, Краби, Транг и Сатун.

«Установка буев системы обнаружения цунами – стоящая инвестиция, помогающая снизить потери жизней и имущества людей. Однако я бы хотел обратиться к правительственным ведомствам, организациям, бизнесу, волонтерам, разным объединениям, рыбакам и общественности с просьбой мониторить и поддерживать систему выявления цунами. Это включает вышки предупреждения и локально размещенные предупреждающие устройства, которые должны постоянно быть в рабочем состоянии и способными заранее обеспечить эффективное предупреждение», – заявил господин Лертсукикасем.

Глава DDPM призвал жителей и гостей Пхукета не сомневаться в созданной после цунами системе предупреждения. При этом тайские станции в Индийском океане молчали на тот момент уже больше пяти месяцев. Первый буй в Бенгальском заливе (дальняя станция 23401) вышел из строя в октябре 2021 года. Второй буй в Андаманском море (ближняя станция 23461) перестал передавать данные 7 июня 2022 года, о чем сообщало государственное агентство NNT, призывавшее людей не волноваться на этот счет.

В июне DDPM объяснял отсутствие информации с ближнего буя проблемами обработки данных на серверах американского NOAA. Упомянул эту структуру и глава тайского DDPM, однако не вдаваясь в детали. А они заключаются в том, что NOAA уже несколько месяцев не передает никаких данных вообще с ни с одного из буев в Бенгальском заливе.

Вебмастер американского Национального центра информации с буев (NDBC) еще в июле сообщал в ответ на запрос The Phuket News, что центр сам не получает с этих датчиков информации, так что передавать ему нечего. Попытки связаться с индийской стороной, по его словам, успехом не увенчались.

В выступлении 15 ноября господин Лертсукикасем из тайского DDPM не коснулся вопроса о том, получает ли тайский Национальный центр предупреждения о стихийных бедствиях (NDWC) какую-либо информацию напрямую от Индии (возможно, по неким своим каналам).

Возглавляемый господином Лертсукикасемом департамент был создан в 2002 году, за два года до цунами. Национальный центр предупреждения о стихийных бедствиях (NDWC) был сформирован непосредственно после трагедии для слежения именно за угрозой цунами и своевременного информирования людей.