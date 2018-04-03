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Первый смотр новых спасателей на Пхукете состоится 5 апреля

Вице-губернатор провинции Тхапорнват Кхонгкэу подтвердил «Новостям Пхукета», что губернатор проведет смотр новых пляжных спасателей на Сурине в четверг, 5 апреля.

Новости Пхукета

3 Апреля 2018 11:57:03

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

Как заявил вице-губернатор Кхонгкэу, в четверг, 5 апреля, глава провинции Норрапхат Плодтхонг посетит пляж Сурин, где компания LP Laikhum представит ему спасателей, которые будут работать на этом пляже.

«Следующими будут пляжи Патонг и Камала», – заявил вице-губернатор.

На вопрос об остальных пляжах провинции, господин Кхонгкэу ответил, что это – «ответственность местных муниципалитетов».

В настоящий момент централизованное обеспечение безопасности купальщиков на острове по-прежнему не налажено. Глава административной организации провинции (OrBorJor) никаких комментариев по данном вопросу до сих пор не дал. Компания LP Laikhum, выигравшая тендер на соответствующий контракт, молчит.

Поступающаяся с мест информация противоречива. С одних пляжей сообщают о присутствии спасателей, с других – о том, что там дежурят только лайфгарды, обученные обеспечению безопасности в бассейнах, а не на открытой воде. При этом согласно контракту, LP Laikhum должна была разместить спасателей на побережье еще 1 марта.  Спасателей волонтеров тем временем уже попросили покинуть пляжи.

В беседе с «Новостями Пхукета» вице-губернатор Кхонгкэу заявил, что губернатор отдал главе OrBorJor Втчарину Патомваттанапонгу распоряжение «передать средства на оплату работы спасателей местным муниципалитетам, чтобы те могли напрямую платить LP Laikhum за предоставление услуги».

При этом онлайн-опрос на сайте The Phuket News, итоги которого были подведены 2 апреля, показал, что подавляющее большинство читателей считают, что решать вопрос со спасателями должны не местные муниципалитеты и не OrBorJor, а один из государственных департаментов в лице его представителя на Пхукете (к примеру, местный офис Департамента чрезвычайных ситуаций или офис губернатора). Средства на оплату их работы должны поступать не из местного бюджета, а из национального. Такой ответ выбрали 59% респондентов. Все альтернативные варианты получили не более 11-15% голосов.

На фоне продолжающегося кризиса международная ассоциация ISLA призвала власти США проинформировать своих туристов о том, что на пляжах Пхукет официально нет ни одного спасателя. 

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