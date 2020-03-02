О первой смерти пациента от коронавируса сообщил 1 марта глава тайского Департамент эпидемиологии сообщил Суванначай Ваттанайингчарончай. Как заявил специалист, от COVID-19 скончался 35-летний гражданин Таиланда.

Новости Пхукета

2 Марта 2020, 10:48 AM

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Таиланде. Фото: AFP / Администрация Бангкока

Как рассказал господин Ваттанайингчарончай, мужчина с конца января находился под наблюдением медиков. Сперва его лечили от лихорадки денге, а затем диагностировали также COVID-19. Как отметил господин Ваттанайингчарончай, по состоянию на 16 февраля с вирусом уже удалось справиться, но мужчина все равно скончался от отказа сразу нескольких органов, пишет Bangkok Post.

Имя погибшего раскрыто не было. Известно лишь, что мужчина работал в одном из магазинов King Power в Бангкоке.

Всего по состоянию на 29 февраля в Таиланде было зафиксировано 42 случая заражения COVID-19. При этом 30 человек уже вылечены. Общее число людей, помещенных в карантин по причине подозрения на вирус, приближается к 3 тыс.