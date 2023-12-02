Первый рейс «Узбекских авиалиний» встретили на Пхукете

Национальный авиаперевозчик Узбекистана открыл прямые рейсы на Пхукет. Первый борт Uzbekistan Airways прибыл на остров утром 2 декабря, лайнер Airbus 321 Neo совершил посадку в 7:00 утра. Пассажиров встречали члены руководства пхукетского офиса Airports of Thailand (AOT Phuket), представитель авиакомпании Мурод Гулямов и отдельная делегация от вооруженных сил Таиланда.

Новости Пхукета

Как сообщает AOT Phuket, лайнер из Ташкента привез 145 пассажиров. Ночной рейс имеет обозначение HY535 и выполняется дважды в неделю – c вылетами по вторникам и пятницам примерно в 22:30 вечера. Обратные рейсы имеют код HY536, время вылета с Пхукета – 8:30 утра.

Подразделение AOT по наземному обслуживанию, носящее название AOTGA, отметила, что «Узбекские авиалинии» стали ее 22-м клиентом на Пхукете.

В отличие от прошлого года, Phuket International Airport не фиксирует в этом сезоне появления новых рейсов и новых перевозчиков. Напротив, речь идет о потенциальном сокращении ввиду того, что китайские авиакомпании отказываются от планировавшихся на этот сезон полетов в Таиланд.

Несбывшийся Китай

В конце ноября сразу 10 авиакомпаний материкового Китая отказались от забронированных слотов, которые планировали использовать в высокий сезон. В список «отказников» вошли самые крупные перевозчики, включая национального флагмана:

Air China; China Eastern; Shanghai Airlines; Spring Airlines; China Southern; Shenzhen Airlines; Juneyao Airlines; Okay Airways; Hainan Airlines; Beijing Capital.

Управление гражданской авиации (СААТ) заявило, что «возвращение слотов» – нормальная практика, но не уточнила, насколько обычно такое действие со стороны сразу 10 перевозчиков из одной страны, причем в самом начале туристического сезона.

Согласно данным СААТ, из запланированных на декабрь 10,9 тыс. рейсов были подтверждены только 5,9 тыс. (падение на 46%, то есть вдвое). Из 11 тыс. январских рейсов подтверждены 7,4 тыс. (падение на 32%).

Тайский флагман THAI Airways также фиксирует падение спроса со стороны китайцев на фоне замедления темпов роста китайской экономики и стремления Пекина стимулировать внутренний туризм, а не поездки своих граждан за рубеж. Как отметил гендиректор THAI Airways Пиясават Амранан, ввод Таиландом безвиза для Китая не привел к росту прибытий.

«Изначально THAI Airways готовилась к 60% доковидной загрузки на китайских маршрутах, но реальный показатель составляет всего 40% от уровней 2019 года. И это несмотря на то, что THAI Airways открыла рейсы во многие города Китая», – заявил топ-менеджер компании.

Господин Амранан отметил, что «уверенных бронированний на следующий год тоже не видно». По этой причине THAI Airways планирует перебросить часть самолетов с китайских маршрутов на другие «потенциальные рынки».

«Основная причина, как кажетя, кроется в состоянии китайской экономики», – заявил представитель национального перевозчика.

«Нужно подождать и посмотреть еще раз, когда пройдет декабрь. Нужно подождать до китайского Нового года», – добавил он.

Рейсы из России

Туристы из России, напротив, хотели бы видеть больше рейсов в Королевство, но в данном случае все упирается в дефицит самолетов у российских компаний. Большинство бортов не могут летать за рубеж из-за санкций, и эти же санкции мешают тайским перевозчикам запустить рейсы в Россию, чтобы самим заработать на нереализованном спросе.

В декабрьском расписании Phuket International Airports значатся следующие прямые рейсы из России: