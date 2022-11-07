Первый рейс LOT из Варшавы прибыл на Пхукет

Как говорится в сообщении Phuket Info Center, на борту первого рейса LO6193, который выполнял Boeing 787-8 Dreamliner, было 252 пассажира.
Прибывших гостей встречало у гейта руководство аэропорта в лице менеджмента госкорпорации Airport of Thailand, а также директор пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Нантхасири Роннасири.
Лайнер LOT Polish Airlines, согласно данным FlightRadar24, приземлился в 12:00. Полет из Варшавы продолжался 10 часов. Спустя несколько часов Dreamliner вылетел назад в польскую столицу рейсов LO6194.
За период с 1 по 6 ноября включительно на Пхукете прилетели международными рейсами 403 обладателя польских паспортов, то есть Польша входит по показателю прибытий на Пхукет в топ-20 стран.
Первая десятка за 1-6 ноября выглядит следующим образом:
- Россия – 11464;
- Индия – 5388;
- Австралия –3178;
- Великобритания – 3114;
- Германия – 2286;
- Сингапур – 2089;
- Казахстан – 1989;
- Малайзия – 1777;
- США – 1361;
- Южная Корея – 1341.