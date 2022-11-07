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Первый рейс LOT из Варшавы прибыл на Пхукет

В понедельник, 7 ноября, в аэропорту Пхукета совершил первый прямой рейс польской авиакомпании LOT из Варшавы. Польша входит в первую двадцатку стран по прямым прибытиям на Пхукет.

Новости Пхукета

7 Ноября 2022, 04:36 PM
Первый рейс LOT на Пхукете в этом сезоне. Фото: Phuket Info Center

Первый рейс LOT на Пхукете в этом сезоне. Фото: Phuket Info Center

Первый рейс LOT на Пхукете в этом сезоне. Фото: Phuket Info Center

Первый рейс LOT на Пхукете в этом сезоне. Фото: Phuket Info Center

Первый рейс LOT на Пхукете в этом сезоне. Фото: Phuket Info Center

Первый рейс LOT на Пхукете в этом сезоне. Фото: Phuket Info Center

Первый рейс LOT на Пхукете в этом сезоне. Фото: Phuket Info Center

Первый рейс LOT на Пхукете в этом сезоне. Фото: Phuket Info Center

Первый рейс LOT на Пхукете в этом сезоне. Фото: Phuket Info Center

Первый рейс LOT на Пхукете в этом сезоне. Фото: Phuket Info Center

Иностранные прибытия на Пхукете с 1 по 6 ноября. Фото: Phuket Info Center

Иностранные прибытия на Пхукете с 1 по 6 ноября. Фото: Phuket Info Center

Как говорится в сообщении Phuket Info Center, на борту первого рейса LO6193, который выполнял Boeing 787-8 Dreamliner, было 252 пассажира.

Прибывших гостей встречало у гейта руководство аэропорта в лице менеджмента госкорпорации Airport of Thailand, а также директор пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Нантхасири Роннасири.

Лайнер LOT Polish Airlines, согласно данным FlightRadar24, приземлился в 12:00. Полет из Варшавы продолжался 10 часов. Спустя несколько часов Dreamliner вылетел назад в польскую столицу рейсов LO6194.

За период с 1 по 6 ноября включительно на Пхукете прилетели международными рейсами 403 обладателя польских паспортов, то есть Польша входит по показателю прибытий на Пхукет в топ-20 стран.

Первая десятка за 1-6 ноября выглядит следующим образом:

  • Россия – 11464;
  • Индия – 5388;
  • Австралия –3178;
  • Великобритания – 3114;
  • Германия – 2286;
  • Сингапур – 2089;
  • Казахстан – 1989;
  • Малайзия – 1777;
  • США – 1361;
  • Южная Корея – 1341.

 

 

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