Первый рейс из Москвы прибыл на Пхукет

В субботу, 6 ноября, Россия восстановила прямое коммерческое воздушное сообщение с Пхукетом. Первый лайнер из Москвы приземлился на острове в 8:50 утра. Пилотный рейс SU274 выполнила авиакомпания «Аэрофлот».

Новости Пхукета

Первым рейсом на остров прибыли 277 пассажиров. Прилетевших встречали вице-губернатор Пхукета Пхичет Панапхонг, генеральный менеджер аэропорта Мончай Танод, представители пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) и других ведомств.

Управляющая аэропортом госкорпорация Airports of Thailand (AoT) сообщила, что часть туристов прибыла по программе Phuket Sandbox, тогда как остальные – по более простой схеме Test & Go. При этом официально Россия пока не значится в списке стран, туристы из которых могут отдыхать в Таиланде по Test & Go.

Около месяца назад генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов проводил встречу с вице-губернатором Панапхонгом, на которой обсуждали перспективы возобновления туризма из России. Губернатор тогда отмечал, что за сентябрь и первую неделю октября по схеме Phuket Sandbox остров посетили менее 500 россиян. Впрочем, в заключительном квартале турбизнес ждет заметного увеличения турпотока из России. В частности, президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Рактэнгам говорил, что россияне должны сыграть важную роль в восстановлении туристического бизнеса провинции.

Одновременно господин Рактэнгам выражал уверенность в том, что Пхукет надежно защищен от коронавируса, новая волна которого сейчас наблюдается в России. Президент РТА отмечал, что в рамках программы Phuket Sandbox положительные анализы сдают лишь 0,3% прибывающих туристов.

В ноябре Пхукет должен принять 825 международных рейсов 17 различных авиакомпаний. Для сравнения: в октябре на острове совершили посадку 562 рейса 11 воздушных перевозчиков. При этом вместе с число рейсов растет из загрузка лайнеров.

Как отметил господин Рактэнгам, в декабре Пхукет должен выйти на показатель в 10 тыс. прибывающих туристов ежедневно.

«Заполняемость номерного фонда отелей в этом месяце может постепенно улучшиться до 25-30% с октябрьских 18-20%, а в декабре вырасти до 35%», – заявил господин Рактэнгам.

Президент РТА смотрит в будущее с осторожным оптимизмом, отмечая, что точные прогнозы пока делать рано.

«Надо понаблюдать подольше. Я думаю, через две недели у нас будет больше ясности», – отметил господин Рактэнгам.

Особые надежды он возлагает на европейские рынки по причине наступления холодного сезона в Европе и отмены местных ограничений на путешествия.