Первый прямой рейс из Европы прибыл на Пхукет

Первый прямой рейс из Европы после почти двухлетнего перерыва совершил посадку в международном аэропорту Пхукета в понедельник, 25 октября. Лайнер доставил на остров 135 туристов из Стокгольма, решивших посетить южный Таиланд по программе Sandbox.

Новости Пхукета

Самолет Finnair из Стокгольма после приземления на Пхукете. Фото: AoT Phuket

Прибытие рейса AY153 ознаменовало новый этап на пути к восстановлению туризма, получившего сокрушительный удар на фоне пандемии. Уже с 1 ноября Таиланд планирует открыться для 46 стран низкой эпидемиологической угрозы. Вакцинированным туристам из этих государств будет предписана лишь одна ночь обязательного карантина и ПЦР-тест.

Прибывший самолет из Стокгольма встречали вице-губернатор Пхукета Пияпонг Чувонг, генеральный менеджер пхукетского аэропорта Мончай Танод, директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) по Европе, Африке и Ближнему Востоку Тхитипорн Манинет, глава пхукетского офиса ТАТ Нантхасири Роннасири.

«Это очередной важный шаг в открытии Пхукета для мирового туристического рынка. Это развитие прогресса, который был достигнут в рамках пилотного проекта по приему иностранных туристов по схеме Phuket Sandbox», – заявил вице-губернатор Чувонг.

Господин Чувонг отметил, что в ходе проекта был успешно достигнут баланс между обеспечением эпидемиологической безопасности и восстановлением экономики.

«Это вселило уверенность в людей и стало первым шагом к открытию всей страны по пхукетской модели», – добавил вице-губернатор.

«Мы рады туристам, а они рады вновь посетить Пхукет и Таиланд после того, как в течение почти двух лет не могли выезжать за пределы своих стран. Нашей встречающей группе был радостно видеть яркие улыбки на их лицах», – заявил господин Чувонг.

Президент госкорпорации Airports of Thailand (AoT) Нитинай Сирисаттхакарн подтвердил, что многие зарубежные авиакомпании приступили к бронированию слотов на полеты в Таиланд в зимний сезон. В беседе с Thai PBS господин Сирисаттхакарн заявил, что в столичных аэропортах Suvarnabhumi и Don Mueang зарубежные перевозчики забронировали около 70-80% имеющегося предложения. Впрочем, глава АоТ хотел бы видеть больше.

«Это отражает, что авиационный бизнес по-прежнему переживает высокую неопределенность», – заявил господин Сирисаттхакарн.

На фоне государственного запрета на внутренние авиаперевозки в июле-сентябре авиационная отрасль Таиланда показала худшие результаты за все время сбора такой статистики. В шести аэропортах под управлением АоТ дневной пассажиропоток составлял около 40-50 человек. С открытием внутренних авиарейсов в октябре показатель скакнул до 30 тыс. пассажиров в день.