Первый прямой рейс IKAR из Москвы прибыл на Пхукет

В воскресенье, 30 октября, в международном аэропорту Пхукета приземлился первый прямой рейс авиакомпании IKAR (Nordwind) из Москвы.

Новости Пхукета

Boeing 777 авиакомпании IKAR прибыл на Пхукет рейсом EO3477 из московского аэропорта Шереметьево и совершил посадку примерно в 13:30. Таким образом компания Pegas Touristik возобновила отправку своих туристов на остров прямыми чартерными рейсами из российской столицы.

На борту лайнера находились 449 пассажиров, сообщила страница Phuket Info Center, которую ведет администрация Пхукета. Гостей острова приветствовали представители госкорпорации Airports of Thailand (AoT), управляющей международным аэропортом Пхукета.

На сайте FlightRadar24 рейс EO3477 зафиксирован как приземлившийся в 13:23. Сервис регистрирует его как рейс Pegas Fly, на самом самолете нанесены названия авиакомпаний IKAR (на носу) и Nordwind (на хвосте).

Непосредственно сам прилетевший на Пхукет лайнер RA-73272 обслуживал в последнее время преимущественно маршрут Москва-Анталья.

Первый рейс «Аэрофлота» из Москвы SU278 ожидается сегодня же (30 октября) примерно в 21:10. А затем еще один завтра (31 октября) в 10:20 утра.