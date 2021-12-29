Первый отель Hilton Garden Inn открылся на Пхукете

Hilton и GCP объявили о выходе на тайский рынок отельного бренда Hilton Garden Inn. Первое заведение этой сети открылось на пхукетском пляже Банг-Тао.

Новости Пхукета

Девелопером отеля выступила GCP Hospitality, она же будет обеспечивать и менеджмент. Семиэтажный комплекс насчитывает 177-номеров топового уровня. Поблизости от отеля расположены знаменитый пляж и многочисленная инфраструктура развлечений, отдыха и спорта.

«Открытие Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao особенно важно для нас. Это первый отель Hilton Garden Inn hotel на Пхукете, который подтверждает нацеленность GCP Hospitality на расширение своего отельного портфолио в Таиланде», – заяви один из основателей и генеральный директор GCP Hospitality Кристоф Велле.

«Это отель – также результат нашего обещания дополнять первоклассным уровнем гостеприимства одни из лучших туристических направлений мира. Банг-Тао – это локация, где природа идеально сочетается с городским уровнем жизни. Это прекрасный выбор для туриста, желающего получить от Пхукета лучшее», – добавил он.

Представительница Hilton Hotel в Азиатско-тихоокеанском регионе Дженни Милос подчеркнула, что Hilton Garden Inn активно осваивает эту часть мира – открыты уже почти 50 отелей, более 100 планируются.

Бренд нацелен на современных туристов с развитыми требованиями и предпочтениями. Гостям обещают фирменное позитивное обслуживание высокого уровня, роскошные пространства, современное оснащение и стильный дизайн. Причем все это – по доступной цене.

Площадь номеров Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao – от 23 до 28 кв м. Внутри фирменное оформление, смарт-ТВ, зарядки для мобильных устройств и Wi-Fi. Если номер с балконом, то с него открывается вид на Лагуну. Для активного отдыха – круглосуточный фитнес-центр и два бассейна на крыше.

Также на крыше находится The Pool Bar с захватывающими видами, флагманским же рестораном отеля является фирменный Garden Grille & Bar, где подают блюда местной и международной кухни.

Как отметил региональный вице-президент Hilton Пол Хаттон, Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao-- уже третий отель Hilton на Пхукете, а всего их в Таиланде насчитывается 14.

«Все больше путешественников возвращаются на свои любимые курорты. И мы будем обеспечивать еще более качественный и яркий отельный отдых, придерживаясь наших фирменных высоких стандартов сервиса», – добавил он.





