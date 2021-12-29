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Первый отель Hilton Garden Inn открылся на Пхукете

Hilton и GCP объявили о выходе на тайский рынок отельного бренда Hilton Garden Inn. Первое заведение этой сети открылось на пхукетском пляже Банг-Тао.

Новости Пхукета

29 Декабря 2021, 02:45 PM
Первый отель Hilton Garden Inn открылся на Пхукете

Первый отель Hilton Garden Inn открылся на Пхукете

Первый отель Hilton Garden Inn открылся на Пхукете

Первый отель Hilton Garden Inn открылся на Пхукете

Первый отель Hilton Garden Inn открылся на Пхукете

Первый отель Hilton Garden Inn открылся на Пхукете

Первый отель Hilton Garden Inn открылся на Пхукете

Первый отель Hilton Garden Inn открылся на Пхукете

Первый отель Hilton Garden Inn открылся на Пхукете

Первый отель Hilton Garden Inn открылся на Пхукете

Девелопером отеля выступила GCP Hospitality, она же будет обеспечивать и менеджмент. Семиэтажный комплекс насчитывает 177-номеров топового уровня. Поблизости от отеля расположены знаменитый пляж и многочисленная инфраструктура развлечений, отдыха и спорта.

«Открытие Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao особенно важно для нас. Это первый отель Hilton Garden Inn hotel на Пхукете, который подтверждает нацеленность GCP Hospitality на расширение своего отельного портфолио в Таиланде», – заяви один из основателей и генеральный директор GCP Hospitality Кристоф Велле.

«Это отель – также результат нашего обещания дополнять первоклассным уровнем гостеприимства одни из лучших туристических направлений мира. Банг-Тао – это локация, где природа идеально сочетается с городским уровнем жизни. Это прекрасный выбор для туриста, желающего получить от Пхукета лучшее», – добавил он.

Представительница Hilton Hotel в Азиатско-тихоокеанском регионе Дженни Милос подчеркнула, что Hilton Garden Inn активно осваивает эту часть мира – открыты уже почти 50 отелей, более 100 планируются.

Бренд нацелен на современных туристов с развитыми требованиями и предпочтениями. Гостям обещают фирменное позитивное обслуживание высокого уровня, роскошные пространства, современное оснащение и стильный дизайн. Причем все это – по доступной цене.

Площадь номеров Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao – от 23 до 28 кв м. Внутри фирменное оформление, смарт-ТВ, зарядки для мобильных устройств и Wi-Fi. Если номер с балконом, то с него открывается вид на Лагуну. Для активного отдыха – круглосуточный фитнес-центр и два бассейна на крыше.

Также на крыше находится The Pool Bar с захватывающими видами, флагманским же рестораном отеля является фирменный Garden Grille & Bar, где подают блюда местной и международной кухни.

Как отметил региональный вице-президент Hilton Пол Хаттон, Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao-- уже третий отель Hilton на Пхукете, а всего их в Таиланде насчитывается 14.

«Все больше путешественников возвращаются на свои любимые курорты. И мы будем обеспечивать еще более качественный и яркий отельный отдых, придерживаясь наших фирменных высоких стандартов сервиса», – добавил он.



 

 

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