Первый круизный лайнер из Европы прибыл в Таиланд

Норвежский круизный лайнер Viking Mars, отправившийся 25 октября в первое в этом сезоне плавание из Европы по «маршруту Марко Поло» благополучно прибыл сегодня в Бангкок, завершив круиз продолжительностью больше месяца.

Новости Пхукета

Лайнер Viking Mars вошел в тайские воды в конце прошлой недели и 27 ноября сделал первую остановку в тайском порту на острове Самуи, о чем сообщила Bangkok Post. На борту находились 636 туристов и 470 членов экипажа. Как отметила газета, большинство пассажиров были гражданами США и Австралии.

Во время стоянки на Самуи часть туристов отправилась на экскурсии по острову, включая посещение местных храмов, другие же предпочли посетить национальный морской парк Анг-Тхонг и остров Пханг-Нга. Некоторые просто прогулялись по окрестностям пирса Натхон, заглянув в местные кафе и сувенирные магазины.

Как отметила глава офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) на Самуи Супакан Йончун, за один день пассажиры Viking Mars принесли экономике острова 2 млн бат. Кроме того, они стали первыми туристами, прибывшими из Европы на круизном лайнере после начала пандемии.

После стоянки на Самуи девятипалубный (не считая медицинского этажа) норвежский лайнер проследовал дальше через Сиамский залив к финальном порту назначения, которым был бангкокский Лэм-Чабанг. Там круиз продолжительностью более месяца завершился.

На маршруте из Афин в Бангкок, который компания Viking Cruises продает как путь по следам путешественника Марко Поло, судно совершило полтора десятка остановок. Туристы могли сойти на берег в Израиле, Египте, Иордании, Омане, Индии (включая Гоа), Шри-Ланке, Малайзии (Пенанг и Куала-Лумпур), Сингапуре.

На Пхукете лайнер не останавливался, проследовав из Коломбо через Бенгальский залив сразу к Джордж-Тауну на малайзийском острове Пенанг.

Согласно информации с сайта Viking Cruises, ближайшее путешествие по маршруту Марко Поло обратно – из Бангкока в Афины – запланировано на апрель следующего года. Впрочем, долго стоять в тайской столице лайнеру не придется, поскольку у судна на этот сезон сформирован плотный график круизов по водам Азиатско-Тихоокеанского региона.

Уже сегодня, 29 ноября, Viking Mars, который компания получила только в этом году, должен отправиться 29-дневный вояж в австралийский Сидней. Затем запланирована серия двухнедельных круизов между Австралией и Новой Зеландией, а также путешествия из Новой Зеландии на Бали.