Первый конкурс красоты среди трансгендеров пройдет на Пхукете

Уже в это воскресенье, 29 декабря, в Сапан-Хине начнется очередная ярмарка пхукетского отделения Красного Креста. Мероприятие продлится вплоть до 9 января и будет сопровождаться концертами, лотереей с ценными призами и другими мероприятиями. При этом в нынешнем году в программе события появится новый элемент – отдельный конкурс красоты для трансгендеров.

Новости Пхукета

28 Декабря 2019, 12:00 PM

В этом году представительница Таиланда Рытхайпрея Ныангли завоевала титул Miss Tiffany’s Universe 2019. Фото: Miss Tiffany’s Universe

Мероприятие Красного Креста в этот раз носит название «Ярмарка хороших пхукетских товаров». Как уже сообщалось ранее, главным призов в новогодней лотерее будет таунхаус стоимостью 2,29 млн бат. Дом находится в поселке i-Leaf Prime в Таланге, при этом известен даже его точный номер – 163/3.

Вторым призом новогодней лотереи будет автомобиль Toyota Yaris ATIV 1,2 j стоимостью в районе 700 тыс. бат, в качестве призов третьего уровня выступают два мотоцикла Honda Wave 110i (цены на соответствующую модель начинаются от 36,5 тыс. бат). Призы четвертого уровня – три золотых ожерелья стоимостью 21 тыс. бат каждое, призы пятого уровня – 30 цепочек стоимостью 5,4 тыс. бат, утешительные призы – несколько десятков бытовых вентиляторов.

Лотерея – традиционный элемент новогодней ярмарки Красного Креста, однако упомянутый выше конкурс красоты среди катоев (трансгендеров) будет проходить впервые. Более того, известно о нем стало лишь за две недели до начала фестиваля. О новом элементе программы рассказал вице-губернатор Пхукета Тханьяват Чанпинит.

Как пояснил господин Чанпинит, участие в конкурсе Miss Coral Queen смогут принять трансгендеры в возрасте 18-35 лет, само мероприятие состоится на главной сцене ярмарки 6 января. При этом классический конкурс красоты Miss Phuket Pearl среди участниц 18-27 лет также останется в программе. Дата его проведения – 3 января.

Как пояснил глава пхукетского офиса Минкультуры Комарт Панкерд, участие в обоих конкурсах открыто для конкурсанток из любой провинции страны. Размеры призов идентичны – 30 тыс. бат за первое место, 20 тыс. бат за второе и 10 тыс. бат за третье. Также отдельно будут вручены приз зрительских симпатий и награда самой фотогеничной участнице.

В беседе с The Phuket News господин Панкерд отметил, что во многих провинциях Таиланда давно проходят конкурсы красоты среди трансгендеров.

«Пхукет – развитый и современный город, полный разнообразия. Так что мы тоже готовы провести подобное событие», – заявил господин Панкерд.

«Люди увидят, насколько талантливы могут быть трансгендеры», – добавил он.

По словам господина Панкерда, участие в Miss Coral Queen откроет перед конкурсантками новые возможности в плане карьеры. Также глава пхукетского офиса Минкультуры надеется, что мероприятие будет способствовать повышению уровня терпимости в обществе.

«У каждого есть право жить своей жизнью независимо от цвета кожи, пола и языка. Этот конкурс станет площадкой, где трансгендеры смогут показать свои таланты», – отметил господин Панкерд.

«Пхукет полон разнообразия в плане рас, языков, культур и гендеров. К тому же, я думаю, что проведение качественного мероприятия для трансгендеров позволит им почувствовать себя более желанными гостями на острове», – добавил он.