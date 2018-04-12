Первый из «Семи дней опасности на дорогах» завершился без смертей
Пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) подвел итоги первого дня семидневной кампании за безопасность на дорогах.
12 Апреля 2018 14:02:43
В течение первого дня кампании (11 апреля) пхукетский офис DDPM зафиксировал восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек. При этом речь идет только о тех авариях, информация о которых была передана ведомству.
В отчете DDPM уточняется, что большинство аварий и травм были связаны с опасным вождением, а также отсутствием шлемов у мотоциклистов. В одной из аварии пострадал мотоциклист-иностранец, получивший травму головы. Подробностей о его состоянии в отчете не приводится.
В ходе первого дня кампании полицейские выписали 1031 штраф за следующие нарушения:
• 22 Езда на не безопасном или нелегальном модифицированном мотоцикле
• 55 Непристегнутый ремень в автомобиле
• 237 Вождение без прав
• 22 Превышение скорости
• 35 Проезд на красный свет
• 27 Езда по полосе встречного движения
• 8 Опасные маневры в потоке транспорта (подрезание других транспортных средств)
• 26 Использование мобильного телефона за рулем
• 38 Вождение в пьяном виде
• 561 Езда на мотоцикле без шлема
Всего в Таиланде за первый день кампании в дорожных авариях погибли 39 человек, пострадал 461 человек .