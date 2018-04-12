Первый из «Семи дней опасности на дорогах» завершился без смертей

Пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) подвел итоги первого дня семидневной кампании за безопасность на дорогах.

12 Апреля 2018 14:02:43

Фото: Архив The Phuket News

В течение первого дня кампании (11 апреля) пхукетский офис DDPM зафиксировал восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек. При этом речь идет только о тех авариях, информация о которых была передана ведомству.

В отчете DDPM уточняется, что большинство аварий и травм были связаны с опасным вождением, а также отсутствием шлемов у мотоциклистов. В одной из аварии пострадал мотоциклист-иностранец, получивший травму головы. Подробностей о его состоянии в отчете не приводится.

В ходе первого дня кампании полицейские выписали 1031 штраф за следующие нарушения:

• 22 Езда на не безопасном или нелегальном модифицированном мотоцикле

• 55 Непристегнутый ремень в автомобиле

• 237 Вождение без прав

• 22 Превышение скорости

• 35 Проезд на красный свет

• 27 Езда по полосе встречного движения

• 8 Опасные маневры в потоке транспорта (подрезание других транспортных средств)

• 26 Использование мобильного телефона за рулем

• 38 Вождение в пьяном виде

• 561 Езда на мотоцикле без шлема

Всего в Таиланде за первый день кампании в дорожных авариях погибли 39 человек, пострадал 461 человек .