Первый электрический паром презентовали на Пхукете

Во вторник, 10 ноября, в гавани Ао-По прошла презентация первого на Пхукете электрического парома, который должен возить туристов к близлежащим островам, а также архипелагу Пхи-Пхи.

Новости Пхукета

Участие в презентации приняли глава регионального управления Морского департамента Виват Читчертвонг (бывший начальник пхукетского отделения ведомства), глава офиса Морского департамента на Пхукете Начапонг Пранит, постоянный секретарь Минтуризма Санти Павай и другие официальные лица.

Присутствовавшим на мероприятии журналистам показали сам электрический паром Nopmalee. Судно построено из алюминия, его длина составляет 20 м, пассажировместимость – до 90 человек, количество сидячих мест – 74. Судно способно развивать скорость до 17 узлов. В движение паром приводится электрической установкой мощностью 625 кВт/ч.

На презентации было заявлено, что судно будет работать на десяти маршрутах разной протяженности: от Ао-По до острова Нака (10 минут) и вплоть до Пхи-Пхи (1 час 20 минут).

Паром был построен компанией Banpu NEXT в сотрудничестве с Sakun C и Phuket Patri Tour Co Ltd. Именно последняя структура и будет оператором судна. В настоящий момент неизвестно, когда и на каких маршрутах начнет работу новый электрический паром.