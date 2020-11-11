Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Первый электрический паром презентовали на Пхукете

Во вторник, 10 ноября, в гавани Ао-По прошла презентация первого на Пхукете электрического парома, который должен возить туристов к близлежащим островам, а также архипелагу Пхи-Пхи.

Новости Пхукета

11 Ноября 2020, 01:18 PM
Первый электрический паром презентовали на Пхукете. Фото: PR Phuket

Первый электрический паром презентовали на Пхукете. Фото: PR Phuket

Первый электрический паром презентовали на Пхукете. Фото: PR Phuket

Первый электрический паром презентовали на Пхукете. Фото: PR Phuket

Первый электрический паром презентовали на Пхукете. Фото: PR Phuket

Первый электрический паром презентовали на Пхукете. Фото: PR Phuket

Первый электрический паром презентовали на Пхукете. Фото: PR Phuket

Первый электрический паром презентовали на Пхукете. Фото: PR Phuket

Первый электрический паром презентовали на Пхукете. Фото: PR Phuket

Первый электрический паром презентовали на Пхукете. Фото: PR Phuket

Участие в презентации приняли глава регионального управления Морского департамента Виват Читчертвонг (бывший начальник пхукетского отделения ведомства), глава офиса Морского департамента на Пхукете Начапонг Пранит, постоянный секретарь Минтуризма Санти Павай и другие официальные лица.

Присутствовавшим на мероприятии журналистам показали сам электрический паром Nopmalee. Судно построено из алюминия, его длина составляет 20 м, пассажировместимость – до 90 человек, количество сидячих мест – 74. Судно способно развивать скорость до 17 узлов. В движение паром приводится электрической установкой мощностью 625 кВт/ч.

На презентации было заявлено, что судно будет работать на десяти маршрутах разной протяженности: от Ао-По до острова Нака (10 минут) и вплоть до Пхи-Пхи (1 час 20 минут).

Паром был построен компанией Banpu NEXT в сотрудничестве с Sakun C и Phuket Patri Tour Co Ltd. Именно последняя структура и будет оператором судна. В настоящий момент неизвестно, когда и на каких маршрутах начнет работу новый электрический паром.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Железную дорогу на Пхукете могут заменить электробусами
Двое учителей школы в Раваи задержаны по подозрению в работе без ворк-пермитов
CCSA: У иностранца на Пхукете выявили коронавирус
В заливе Пханг-Нга нашли древние наскальные рисунки
Мужчина с ножом ограбил минимаркет в Калиме
Залив из фильма «Пляж» могут открыть для туристов
Премьер-министр Таиланда прибыл на Пхукет
Углубление канала в Ко-Кэу начнется не раньше 2022 года
Два вице-губернатора сменились на Пхукете
Пятилетний ребенок погиб в ДТП в Кату
Министр транспорта проинспектировал аэропорт Пхукета
Специалисты не исключают дальнейшего разрушения острова Мэ-Урай
Акция в поддержку монархии прошла в Пхукет-Тауне
Bangkok Airways открывает три новых рейса с Пхукета
Массовый митинг в поддержку монархии прошел в Сапан-Хине

 

Thai Residential
Laguna Phuket Triathlon 2020
QSI International School Phuket

 