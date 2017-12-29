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Первый день из семи: Ноль погибших, шестеро пострадавших

На Пхукете начались семь дней опасности на дорогах. В первые сутки аварий с летальным исходом не было, но шесть человек пострадали в ДТП с участием мотоциклов.

Новости Пхукета

29 Декабря 2017 15:21:55

Фото: Таньялак Сакут
Фото: Таньялак Сакут

Как сообщил «Новостям Пхукета» глава пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций Прапан Канпрасанг, две из шести попавших в отчетность аварий были связаны с вождением в пьяном виде. При этом сегодня же утром губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг распорядился проверять на алкоголь участников всех ДТП на острове.

В прошлом году за семь дней опасности на дорогах Пхукета погибли два человека, еще 81 человек пострадал. Всего же в Таиланде дорожные аварии унесли за неделю 2748 жизней. Пострадали 4128 человек. При этом значительное число случаев, когда водитель или пассажир получили легкие травмы, в этой статистике не учтены.

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