Первый человек скончался от COVID-19 на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о первой смерти от COVID-19 на Пхукете. Пациент скончался непосредственно от заболевания, вызванного коронавирусом.

Новости Пхукета

27 Апреля 2020, 11:11 AM

За сутки на Пхукете погиб один пациент с коронавирусом, семь выздоровели и были выписаны из больниц. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему (27 апреля) отчету официальных лиц, скончался один из четырех пациентов, состояние которых оценивалось как тяжелое. Трое других проходят лечение. Никакой информации о погибшем или погибшей раскрыто не было.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете по состоянию на конец дня 26 апреля выросло с 206 до 207 человек. Новый случай заболевания был зафиксирован в Банг-Тао. Вирус диагностировали у 66-летней местной жительницы, контактировавшей с другими заболевшими. На момент постановки диагноза какие-либо симптомы пневмонии у женщины отсутствовали.

В общей сложности сейчас лечение от COVID-19 проходят 38 пациентов (против 45 днем ранее), 168 человек благополучно выздоровели (против 161 днем ранее). Результатов анализов на коронавирус ожидает 36 человек. Днем ранее таких было 51.

Отметим, что ранее на Пхукете уже была отмечена одна смерть человека с коронавирусом, однако причиной гибели в том случае стала не пневмония, а тяжелые травмы полученные в дорожной аварии (вирус у пациента диагностировали, когда он был доставлен в больницу после ДТП). В официальных отчетах до сегодняшнего дня число смертей непосредственно от COVID-19 было равно нулю.