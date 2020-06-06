Первый автобус с Пхукета в Бангкок запланирован на 9 июня

Как рассказал начальник второго пхукетского автовокзала (Phuket Bus Terminal 2) Чоп Путтасупа, первый после перерыва междугородний автобус прибыл на Пхукет из провинции Пханг-Нга в 7:00 утра 5 июня. Первый автобус с Пхукета отправился в 7:30 утра. Пунктом назначения стал город Хат-Яй.
Господин Путтасупа отметил, что возобновлена работа уже почти всех ранее действовавших маршрутов, однако количество автобусов ограничено, поскольку лишь половина транспортных компаний возобновила работу.
«Мы ожидаем, что график станет лучше примерно в течение недели», – заявил господин Путтасупа.
Как отметил глава автовокзала, автобусы отправляются с 50-процентной загрузкой, каждое второе кресло оставляется свободным для соблюдения социального дистанцирования. При этом почти все предложенные в продажу места на рейсы 5 июня были выкуплены.
Первый рейс из Бангкока должен прибыть на Пхукет в 8:00 понедельника, 8 июня. Первый рейс с Пхукета в столицу запланирован на 17:20 вторника, 9 июня.
При этом Бангкок (включая Нонтхабури и Самут-Пракан) входит в число рисковых локаций, пассажиры из которых должны после прибытия на остров отправляться в самоизоляцию на 14 дней. Аналогичное правило распространяется на прибывающих из провинций Чианг-Май, Наратхиват, Яла, Прачинбури и Краби.