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Первые туристы появятся в Таиланде в августе

С июля власти Таиланда разрешат въезд в страну определенным группам иностранцев, а прием непосредственно туристов возобновится в августе. Соответствующее заявление сделал глава Центра по контролю за ситуацией в условиях COVID-19 (CCSA) Тависилп Висануйотхин.

Новости Пхукета

25 Июня 2020, 11:05 AM
Тависилп Висануйотхин рассказал о следующей фазе смягчения локдауна и открытии границ для иностранцев. Фото: Bangkok Post / Government House

Тависилп Висануйотхин рассказал о следующей фазе смягчения локдауна и открытии границ для иностранцев. Фото: Bangkok Post / Government House

Господин Висануйотхин озвучил планы CCSA в ходе общения с прессой 24 июня, пишет Bangkok Post. Некоторая информация была известна и ранее, другая же оказалась новой.

Как отметил официальный представитель CCSA, первыми право на въезд в страну получат иностранцы из следующих категорий.

  • Бизнесмены и инвесторы (700 человек);
  • Квалифицированные иностранные работники и эксперты (15,4 тыс.);
  • Преподаватели, работники сферы образования и студенты (2 тыс.);
  • Иностранцы с разрешениями на постоянное проживание или тайскими семьями (2 тыс.);
  • Лица, направляющиеся на лечение и получение медицинских услуг (30 тыс.).

Всем им предстоит по прибытию пройти 14-дневный карантин, при этом в случае с медицинскими визитами карантин будет проходить в больнице параллельно с запланированными процедурами.

Следующая группа в плане очередности допуска в страну – бизнесмены и инвесторы, планирующие краткосрочные визиты, а также «гости правительства и правительственных организаций».

Их власти Таиланда хотели бы освободить от карантина, ограничившись тестами на COVID-19 до поездки и сразу после прибытия. Также лица из этой категории должны иметь медицинские страховки, во время нахождения в стране они будут находиться по наблюдением медперсонала.

Наконец, с 1 августа Таиланда планирует возобновить прием непосредственно туристов в рамках схемы «туристических пузырей» (двухсторонних соглашений с другими странами, где ситуация с COVID-19 также нормализована). При этом господин Висануйотхин отметил, что отдыхать они будут в формате «карантина на вилле», то есть с ограничением на перемещение.

Официальный представитель CCSA указал, что центр должен рассмотреть проект указанных выше инициатив в понедельник, 29 июня.

Также господин Висануйотхин заявил, что с 1 июля будет разрешено вернуться к работе всем категориям бизнеса, включая развлекательные заведения и массажные салоны, предлагающие массаж с купанием.

Как отметил официальный представитель CCSA закрытие этих заведений высокого риска не оказало значительного влияния на экономику в целом, но оставило без доходов некоторые группы лиц, в частности, выступавших в барах и клубах музыкантов.

Также в рамках пятой фазы смягчения локдауна будут открыты школы, сняты ограничения на часы работы торговых центров, возобновлена работа компьютерных клубов.

Полный список требований к барам, клубам и караоке пока не утвержден. В этот раз господин Висануйотхин заявил о том, что они смогут работать лишь до полуночи; посетителям будет запрещено собираться в группы больше пяти человек; промо-акции в заведениях будут запрещены. При посещении всех заведений нужно будет регистрироваться через сервис Thaichana или оставлять данные в бумажной книге регистрации.

Прочие меры эпидемиологической безопасности включают проверку температуры у посетителей, ношение масок, социальное дистанцирование, регулярную уборку. Также операторы заведений должны будут в течение месяца хранить записи с камер видеонаблюдения.

 

 

 

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