Первые шествия Вегетарианского фестиваля пройдут в понедельник на Пхукете

Храмы Naka Shrine в Вичите и Guan Yu Shrine в Чалонге готовятся к первым уличным процессиям в рамках Вегетарианского фестиваля 2023 года. По традиции, Naka Shrine открывает серию больших уличных парадов Иу Кенг. Парад Храма Гуан Ю будет менее масштабным, но начнется на полчаса раньше.

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Jor Sor Kong Naka Shrine

Уличная процессия Jor Sor Kong Naka Shrine стартует от храма у пересечения Chao Fa Suan Luang Rd. и Chao Fa West Rd. в 7:30 утра.

Участники пойдут в Сапан-Хин, но не прямым путем к югу от парка Рамы IX, а мимо Naka Market, то есть к северу от парка и через центр Пхукет-Тауна.

Верующие сперва выйдут на Chao Fa West Rd., затем проследуют по ней в сторону Central Festival и свернут на Wirat Hong Yor Rd. на следующем светофоре.

Затем процессия будет двигаться на восток до Phuket Rd., а оттуда – на юг в Сапан-Хин. Обратный путь тоже будет пролегать через центр Пхукет-Тауна (см. схему).

Процессия Naka Shrine традиционно вызывает затруднения движения не только потому, что участники движутся по ключевым улицам Пхукет-Тауна, но и поскольку первое шествие Вегетарианского фестиваля собирает много верующих и просто зрителей.

Guan Yu (Nabon) Shrine

Парад Guan Yu (Nabon) Shrine, наоборот, не должен вызвать каких-либо значительных пробок. Хотя храм находится фактически на Chao Fa East Rd., через дорогу от восточного въезда на Soi Ta-Ied, утром 16 октября верующие почти не будут ходить по самому шоссе.

Первая процессия храма Гуан Ю будет представлять собой так называемый «обход деревни», то есть шествие по второстепенным улицам в коммьюнити Набон и Палай к востоку от Chao Fa East Rd. (см. схему).

По-настоящему большие процессии у Guan Yu Shrine запланированы на 18 и 22 октября. В среду, 18 числа, участники доберутся до Карона, дав туристам уникальную возможность увидеть Вегетарианский фестиваль. Ни один из других храмов ничего проводить в Кароне не будет, но верующие из храма Гуан Ю доберутся до западного побережья, хотя на части пути будет задействован транспорт (см. схему).

В воскресенье, 22 октября, шествие будет проходить исключительно на Chao Fa East Rd., но сперва в одну сторону, а затем в другую. Участники сначала дойдут от храма до муниципалитета Вичита на севере, затем процессия развернется и дойдет до Кольца Чалонга и лишь после этого вернется в свой храм на середине маршрута у Soi Ta-Ied и Robinson Chalong (см. схему).

Расписание всех мероприятий в храме Jor Sor Kong Naka Shrine доступно здесь и здесь.

Расписание всех мероприятий в храме Guan Yu Naka Shrine доступно здесь.

Программа ключевых мероприятий всего Вегетарианского фестиваля собрана здесь.