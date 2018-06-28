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Первые шаги: Начинать воспитание щенка никогда не рано

Для многих экспатов переезд на Пхукет – это смена и места, и образа жизни. Вместо квартиры в большом городе появляется дом в тихом поселке, а вместе с ним – желание завести питомца. В этой статье инструктор Canine Point Academy Рассел Д. Рассел рассказывает о том, когда начинать воспитывать щенка и привать ему социальные навыки.

Расселл Дистанс Расселл

7 Июля 2018 09:00:00

Первые шаги: Начинать воспитание щенка никогда не рано

Нередко от разных людей и даже ветеринаров можно услышать, что дрессура щенка не должна начинаться до того момента, как ему исполнится полгода. Это полная ерунда и даже больше: к моменту, когда собаке исполнится шесть месяцев, многие ключевые этапе первичного развития поведения уже будут пройденны, а усвоенные за это время привычки (плохие и хорошие) укоренятся. Поэтому столь важное значение имеют ранняя дрессура и социализация щенка.

Щенки рождаются слепыми и глухими, но учиться и развивать социальные навыки начинают с первого дня. Опыт первых 16 недель закладывает природу собаки и формирует базис того, какой она станет. Влияние оказывают и собака-мать, и другие собаки, и люди.

Ключевые навыки социального поведения щенок получает от мамы, а с братьями и сестрами эти навыки отрабатывает. Как правило, если щенка забрали у матери и родичей в возрасте восьми недель или ранее, собака будет испытывать проблемы в общении с людьми и другими псами.

Кстати, многое зависит и от заводчика, ведь именно во время пребывания у него щенок получит навыки которые подготовят его к будущему. Чем разнобразнее полученный в младенчестве позитивный опыт, тем более уверенной и умной будет взрослая собака.

Дальнейшая часть формирования социальных навыков щенка будет проходить уже у вас в доме. Знакомить питомца с новой обстановкой и вводить в новые ситуации надо в спокойной и увереннной манере, вознаграждая малыша за правильно поведение.

Один из самых важных этапов длится с возраста восьми до 11 недель, когда щенок проходит через так называемый «период страха». В этот период щенок может начать со страхом реагировать на стимулы, которые раньше встречал комфортно. Важно не отвечать на это излишней заботой, поскольку иначе такая реакция закрептся. Сохраняйте спокойствие и продолжает стандартную политику награды за правильные реакции.

Еще один момент – первые контакты с другими собаками, которые могут вызывать стресс не только у щенка, но и у его хозяина. Крайне важно правильно выбирать собак, с которыми будет контактировать щенок, чтобы раннний опыт был позитивным. Хорошее идеей будет записаться на групповые занятия, поскольку в ходе них щенок будет учиться сохранять внимание к вашим словам и действиям в присутствии отвлекающих факторов, а также будет общаться с другими животными.

Вопрос поводка и ошейника – вещь непростая. Без поводка собака наслаждается свободой и возможностью изучать мир, тогда как поводок дает владельцу уверенность и контроль. Впрочем, «натяжение поводка – это напряжение внутри собаки», что может привести к проблемам. Лучше всего будет адресно работать с щенком, чтобы он четко отвечал на ваши просьбы и команды, тренируясь в ходе прогулок.

Важно помнить, что щенок – это не взрослая собака и нельзя давить на него слишком сильно. Каждое социальное взаимодействие и тренировка должны оставаться позитивным опытом и быть увлекательным занятием для вас обоих. В своем развитии собака проходит разные этапы, но фундамент закладывается в самом раннем возрасте.

Получить дополнительную информацию о воспитании щенка можно на сайте k9pointacademy.com, а также по телефону 091 654 1960 и электронной почте info@k9pointacademy.com.

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