Первые прямые рейсы из Китая прибыли на Пхукет

Первый прямой рейс из материкового Китая прибыл на Пхукет вечером 18 января. Честь возобновить авиасообщение выпала компании Spring Airlines, самолет которой совершил посадку на острове в 17:55 (по данным FlightRadar24). А через три часа приземлился второй китайский борт авиакомпании Juneyao Airlines. Оба рейса прибыли из Шанхая.

Новости Пхукета

Первый рейс из Китая прибыл на Пхукет 18 января. Фото: AoT Phuket

Первый рейс из Китая прибыл на Пхукет 18 января. Фото: AoT Phuket

Первый рейс из Китая прибыл на Пхукет 18 января. Фото: AoT Phuket

Первый рейс из Китая прибыл на Пхукет 18 января. Фото: AoT Phuket

Первый рейс из Китая прибыл на Пхукет 18 января. Фото: AoT Phuket

Первый рейс из Китая прибыл на Пхукет 18 января. Фото: AoT Phuket

Пассажиров первого китайского рейса включала делегация официальных лиц во главе с директором аэропорта Мочаем Танодом и главой пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Натхасири Роннасири.

Комментируя возобновление авиасообщения с Китаем, госпожа Роннасири отметила, что ее ведомство не пересмотрело прогнозов по турпотоку и по-прежнему ожидает 300 тыс. гостей из КНР в первом квартале. Доля Пхукета оценивается в 17%.

Также глава ТАТ на Пхукете напомнила, что в 2019 году туристы из Китая были самыми массовыми в Таиланде. Всего страна приняла 17,7 млн гостей из КНР, а Пхукет – 3,1 млн.

«Пхукет – одно из самых популярных направлений для китайских граждан. Мы готовы их принять и в плане количества отельных номеров, и в плане разнообразия туристических продуктов и услуг. Готовы и магазины, и спа, которые удовлетворят нужды китайских туристов», – заявила госпожа Роннасири.

Также глава ТАТ на Пхукете отметила, что остров сейчас принимает самостоятельных китайских путешественников. Пакетные туры начнутся позже.