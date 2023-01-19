Первые прямые рейсы из Китая прибыли на Пхукет

Пассажиров первого китайского рейса включала делегация официальных лиц во главе с директором аэропорта Мочаем Танодом и главой пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Натхасири Роннасири.
Комментируя возобновление авиасообщения с Китаем, госпожа Роннасири отметила, что ее ведомство не пересмотрело прогнозов по турпотоку и по-прежнему ожидает 300 тыс. гостей из КНР в первом квартале. Доля Пхукета оценивается в 17%.
Также глава ТАТ на Пхукете напомнила, что в 2019 году туристы из Китая были самыми массовыми в Таиланде. Всего страна приняла 17,7 млн гостей из КНР, а Пхукет – 3,1 млн.
«Пхукет – одно из самых популярных направлений для китайских граждан. Мы готовы их принять и в плане количества отельных номеров, и в плане разнообразия туристических продуктов и услуг. Готовы и магазины, и спа, которые удовлетворят нужды китайских туристов», – заявила госпожа Роннасири.
Также глава ТАТ на Пхукете отметила, что остров сейчас принимает самостоятельных китайских путешественников. Пакетные туры начнутся позже.