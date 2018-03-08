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Первые монеты с Рамой X выпустят в апреле

Департамент казначейства Таиланда планирует в ближайшее время выпустить в обращение первую серию монет и банкнот эпохи правления Его Величества Рамы X.

Новости Пхукета

8 Марта 2018 09:34:52

Фото: Bangkok Post
Фото: Bangkok Post

О том, что Департамента казначейства намерен в апреле презентовать новые монеты и купюры, газете Bangkok Post сообщил информированный источник в Министерстве финансов. По словам источника, Департамент казначейства сделает официальное заявление для прессы до конца марта.

По словам источника, монеты будут иметь ту же массу и размеры, что и находящиеся в обороте в настоящий момент. Монеты будут иметь на аверсе портрет Рамы X.

Информации по банкнотам источник не предоставил. При этом Bangkok Post пишет, что сегодня Центральный банк страны должен провести пресс-конференцию «о банкнотах». Однако подробности пока неизвестны.

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