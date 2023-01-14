Первые черепашата в этом сезоне вылупились на побережье Андаманского моря

Специалисты Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) помогли выбраться из песка и добраться до Андаманского моря детенышам морской черепахи, вылупившимся из яиц на пляже Банг-Кхван в провинции Пханг-Нга.

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Департамент сообщил о вылупившихся черепашатах 14 января и уточнил, что процесс потребовал вмешательства людей. Как следует из публикации DMCR в Facebook, песок над кладкой начал проседать еще 13 января, но черепашата все не показывались. Тогда специалисты осторожного раскопали кладку и обнаружили там скопище корней, которые и мешали малышам.

Люди убрали препятствие, так что 64 первых детеныша кожистой черепахи той же ночью отправились в свое первое плавание. Еще четыре остаются под присмотром специалистов, поскольку были сочтены слишком слабыми. Один черепашонок был найден мертвым, в остальных 37 яйцах зародыши «не развились».

Черепашата родились точно в срок, почти ровно через два месяца после обнаружения кладки в Кхок-Клое 17 ноября. Вторая кладка неподалеку была обнаружена 30 числа, так что следующих малышей в провинции Пханг-Нга ждут в течение двух ближайших недель. Все яйца размещены в безопасном месте и находятся под круглосуточным видеонаблюдением.