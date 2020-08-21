Первокурсница пхукетского университета потеряла сознание на тренировке и скончалась в больнице

Руководство Phuket Rajabhat University подтвердило информацию о смерти 20-летней первокурсницы Порнпипхат Аддам, которая потеряла сознание на тренировке команды чирлидеров и позже скончалась в больнице Vachira Hospital Phuket.

Таньялак Сакут

21 Августа 2020, 04:01 PM

Первокурсница пхукетского университета Порнпипхат Аддам потеряла сознание на тренировке и скончалась в больнице. Фото: Graisorn Booksaphang / Facebook

О смерти девушки стало известно после того, как об этом сообщил на своей странице в Facebook ее дядя Грайсорн Буксапханг. Пост был опубликован 20 августа, а сам трагический инцидент произошел днем ранее.

Согласно предварительной информации, девушка участвовала в тренировочной сессии чирлидеров, которую проводили студенты старших курсов. В ходе тренировки от девушки требовали, чтобы она продолжала бежать, когда ее силы, видимо, были на исходе.

Порнпипхат Аддам была в бессознательном состоянии доставлена в Vachira Phuket Hospital и помещена в палату интенсивной терапии. Ее состояние было описано как «шок». Причиной смерти стал отказ сердца.

В соцсетях было высказано мнение о том, что все случившееся могло стать результатом «неуставных отношений» в студенческой среде, в частности, испытаний, которые старшие студенты устраивают для младших. При этом один из родственников девушки заявил The Phuket News, что она была «здоровой и активной».

Президент университета Хиран Прасарнкан уже выступил с первым заявлением по поводу произошедшего, в котором принес соболезнования семье девушки и предложил денежную компенсацию в размере 100 тыс. бат.

Также господин Прасарнкан заверил, что по университет не пытается замалчивать ситуацию, и расследование уже начато. Завтра (22 августа) должна состояться пресс-конференция, в ходе которой «детали и факты будут разъяснены прессе».

Кроме того, господин Прасарнкан добавил, что на фоне новых санитарно-эпидемиологических требований все факультеты и отделения должны были воздерживаться от проведения групповых мероприятий.

В полицейском участке Пхукет-Тауна отказались отвечать на вопросы о смерти студентки.