Первая ярмарка в Phuket Gateway пройдет 12 декабря

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг подтвердил намерение оживить забытый проект Phuket Gateway на севере острова.

9 Ноября 2017 17:14:18

Планы по возрождению Phuket Gateway были подтверждены и детализированы 8 ноября, когда в конференс-центре комплекса прошла встреча участвующих в проекте чиновников с губернатором Норрапхатом Плодтхонгом и главой административной организации провинции (OrBorJor) Ватчарином Патхомваттанапонгом.

Господин Патхомваттанапонг объявил, что в рамках перезапуска проекта в Phuket Gateway будет возведена «Жемчужная башня», построены деревянный и подвесной мосты, запущены прогулочные лодки.

«Это будет место, где люди смогут прогуляться по парку, сделать фото, позаниматься спортом или просто отдохнуть», – заявил Ватчарин Патхомваттанапонг.

«Во вторник, 12 декабря, мы откроем рынок, где будет представлен широкий спектр местной продукции, такой как батик, жемчуг, сувениры, фрукты и овощи для туристов. Смысл нашей задумки – сделать это место тем, чем оно должно был быть изначально. Phuket Gateway станет пхукетской достопримечательностью», – добавил глава OrBorJor.

Туристический парк Phuket Gateway у моста Sarasin Bridge был открыт в 2007 году. Предполагалось, что место должно стать популярной туристической достопримечательностью, где прибывающие на остров иностранцы смогут получить туристическую информацию, отдохнуть, приобрести местную продукцию и больше узнать об истории Пхукета (в парке были установлены 29 декоративных колонн, посвященных разным аспектам пхукетской жизни).

Создание комплекса, под который был выделен участок в 25 рай земли, обошлось налогоплательщикам в 50 млн бат, которые взяли из бюджета административной организации провинции (OrBorJor). Однако за прошедшие десять лет популярной достпримечательностью Phuket Gateway не стал, и о его существовании не знают даже люди, живующие на Пхукете годами. К настоящему моменту комплекс уже предсказуемо обветшал. В какую сумму обойдется реанимация проекта, официальные лица пока не говорят.