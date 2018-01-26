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Первая триатлон-эстафета прошла на Пхукете

В воскресенье, 21 января на Пхукете прошла первая триатлон-эстафета, организованная спортивно-оздоровительным курортом Thanyapura.

Новости Пхукета

29 Января 2018 09:00:00

Фото: Thanyapura
Фото: Thanyapura

Эстафета проводилась по формату, схожему с тем, который будет представлен на Олимпийских играх 2020 года в Токио, но с рядом послаблений. Команды состояли из четырех человек, при этом никаких ограничений на их формирование не накладывалось. Единственным требованием был возраст участников – не младше восьми лет.

В рамках триатлон-эстафеты каждый атлет должен был последовательно преодолеть три дистанции (заплыв на 300 м, велогонка на 8 км и забег на 2 км), после чего передать очередь следующему участнику команды. Таким образом гонка проходила в спринт режиме, поскольку участники проходили относительно короткие по меркам триалтона дистанции (Олимпийским стандартом считаются заплыв на 1,5 км, велогонка на 40 км и забег на 10 км).

Победителями дебютной триатлон-эстафеты на Пхукете стали Рассел Льеу, Риши Ашер, Рэндалл Льеу и Сарью Ониши. После гонок они отметили, что темп соревнований действительно был очень высок.

«Эта гонка не такая, как прочие», – согласились победители.

Среди прочих участие в соревнованиях Thanyapura приняла член молодежной сборной Таиланда по триатлону Камончанок Корнкэу. Спортсменка также отметила, что эстафета не была похожа на классический триатлон.

«В следующий раз я, конечно, тоже приму участие и побью свой рекорд, как сегодня. Мероприятие было очень хорошо организовано, причем не только в плане общей организации, но и в прокладке маршрутов», – добавила она.

Вице-президент Thanyapura Паоло Рандоне, в свою очередь, назвал командные эстафеты будущим триатлона. Господин Рандоне напомнил, что с 2020 года этот вид спорта станет олимпийским.

Следующая триатлон-эстафета пройдет в Tanyapura в сентябре 2018 года. Подробнее на сайте www.thanyapura.com и по эл. почте info@thanyapura.com.

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