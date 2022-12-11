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Первая после пандемии Королевская регата прошла на Пхукете

В водах провинции Пхукет прошла первая с 2019 года регата Phuket King’s Cup. Количество участников на Кубке Короля 2022 года было скромным, чартерный дивизион отсутствовал в принципе (а катамаранов было всего два), но организаторы, если судить по пресс-релизам, остались довольны.

Новости Пхукета

12 Декабря 2022, 09:00 AM
Кубок Короля на Пхукете в 2022 году. В гонках участвовали 15 килевых яхт и два катамарана. Фото: Guy Nowell

Кубок Короля на Пхукете в 2022 году. В гонках участвовали 15 килевых яхт и два катамарана. Фото: Guy Nowell

Кубок Короля на Пхукете в 2022 году. В гонках участвовали 15 килевых яхт и два катамарана. Фото: Guy Nowell

Кубок Короля на Пхукете в 2022 году. В гонках участвовали 15 килевых яхт и два катамарана. Фото: Guy Nowell

Кубок Короля на Пхукете в 2022 году. В гонках участвовали 15 килевых яхт и два катамарана. Фото: Guy Nowell

Кубок Короля на Пхукете в 2022 году. В гонках участвовали 15 килевых яхт и два катамарана. Фото: Guy Nowell

Кубок Короля на Пхукете в 2022 году. В гонках участвовали 15 килевых яхт и два катамарана. Фото: Guy Nowell

Кубок Короля на Пхукете в 2022 году. В гонках участвовали 15 килевых яхт и два катамарана. Фото: Guy Nowell

Кубок Короля на Пхукете в 2022 году. В гонках участвовали 15 килевых яхт и два катамарана. Фото: Guy Nowell

Кубок Короля на Пхукете в 2022 году. В гонках участвовали 15 килевых яхт и два катамарана. Фото: Guy Nowell

Кубок Короля на Пхукете в 2022 году. В гонках участвовали 15 килевых яхт и два катамарана. Фото: Guy Nowell

Кубок Короля на Пхукете в 2022 году. В гонках участвовали 15 килевых яхт и два катамарана. Фото: Guy Nowell

Кубок Короля на Пхукете в 2022 году. В гонках участвовали 15 килевых яхт и два катамарана. Фото: Guy Nowell

Кубок Короля на Пхукете в 2022 году. В гонках участвовали 15 килевых яхт и два катамарана. Фото: Guy Nowell

Кубок Короля на Пхукете в 2022 году. В гонках участвовали 15 килевых яхт и два катамарана. Фото: Guy Nowell

Кубок Короля на Пхукете в 2022 году. В гонках участвовали 15 килевых яхт и два катамарана. Фото: Guy Nowell

Кубок Короля на Пхукете в 2022 году. В гонках участвовали 15 килевых яхт и два катамарана. Фото: Guy Nowell

Кубок Короля на Пхукете в 2022 году. В гонках участвовали 15 килевых яхт и два катамарана. Фото: Guy Nowell

Участие в гонках 2022 года принимали 15 килевых яхт и два катамарана. Соревнования на швертботах-динги («Оптимист») были многолюдными, но они все же проходят отдельно от основного события. С погодой участникам тоже не очень повезло, несколько гонок пришлось отменить. Наконец, до регаты не допустили россиян из-за международных санкций.

В классе IRC Zero в этом году борьбу вели три постоянных участниках – Team Hollywood (Реймонд Робертс), ТНА 72 (Кевин Уиткрафт) и WindSikher (Сараб Сингх / Ник Бернс). Победитель предыдущих соревнований Робертс защитил свой титул, выиграв пять гонок из десяти. Четыре раза лучшим становился экипаж Уиткрафта, одну победу на свой счет записали яхтсмена на WindSikher.

В дивизионе IRC One было шесть участников. Основная борьба развернулась между яхтами Char Chan (Казуки Кихара), Let’s Get It On (Гари Холт) и Ramrod (Крайг Даглас / Марк Толлхарст). В итоговом зачете лодки расположились в указанном выше порядке с минимальной итоговой разницей: Char Chan – 17 очков, Let’s Get It On – 19 очков, Ramrod – 20 очков.

Класс Premier никогда многочисленным не был, поэтому нынешние три лодки – нормальная ситуация для него. Первое место взял Итхинай Йингсири на Pine-Pacific, второе – Петер Кресенс на Shahtoosh, третье – Саймон Пифф и Чаа Пифф на Firstlight.

В круизном классе победу праздновал швейцарец Якоб Хандте на Fei Jian, второе место – у Торбена Кристенсена на Kinnon, третье – у Масами Ямашиты на Inlova.

Среди катамаранов и тримаранов соревновались в этом году 2fast4you Кристиана Швартцманна и Zoe Ханг Чена. Победителем был объявлен австриец.

Президент оргкомитета Phuket King’s Cup Regatta Кевин Уиткрафт по итогам соревнований поблагодарил всех участников и пригласил их на регату 2023 года. В своем выступлении он отметил «флот килевых яхт» и «самый большой флот динги в истории Кубка Короля», а также добавил, что прошедшее событие начинает «новое будущее для регаты, демонстрируя, что Пхукет и Таиланд вернулись в дело как направление для путешествий и парусного спорта».

 

 

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