Первая годовщина Café Del Mar Дата/Время начала: 31 Декабря 2017 20:00:00 - 31 Декабря 2017 00:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Café Del Mar отметит свой первый день рождения на Пхукете в канун Нового года. Вечеринка будет крупнейшим из подобных мероприятий на острове. Гостей ждет новогодний ужин в формате буфета от звездного шеф-повара Ронни Макуджи, за которым последует удивительная вечеринка с захватывающим дух фейерверком ровно в полночь. Музыку для гостей будут играть только лучшие из международных диджеев на острове, так что протанцевать можно будет всю ночь. Настоятельно рекомендуется предварительное бронирование мест, доступны различные пакетные предложения. Пожалуйста, обращайтесь по эл. почте info@cafedelmarphuket.com. Самый стильный способ начать 2018 год – это вечеринка в Café Del Mar на пляже Камала. Не пропустите это эпическое событие. Количество мест ограничено. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Отдел Адрес : Café Del Mar на пляже Камала Добавьте новостную ленту на свой сайт