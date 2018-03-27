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Пережившую крушение самолета студентку выписывают из больницы

Медики подтвердили, что пострадавшая при крушении легкого самолета студентка Ораван Джиндарак сегодня будет выписана из Vachira Hospital.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Марта 2018 12:20:10

О том, что 18-летняя Ораван Джиндарак сегодня будет выписана из больницы и направится домой, в провинцию Сонгкхла, рассказала мать девушки. Накануне (26 марта) она в больнице встретилась с директором Технического колледжа в Таиланге и сообщила ему о том, что студентка продолжит восстановление дома. В частности, девушка будет заново учиться ходить, поскольку при крушении самолета она повредила позвоночник.

«Она возвращается домой, в Сонгкхла сегодня», – заявила мать студентки.

Тем временем состояние 19-летнего Адена Самэ – второго пассажира разбившегося самолета – также постепенно улучшается.

«Наш сын поправляется. Он уже может моргать глазами и шевелить левой рукой и левой ногой, хотя зрачкового рефлекса еще нет», – заявили родители юноши Махасан Самэ и Саовани Самэ.

«Мы беспокоимся о нем, но надеемся, что он поправится», – добавили родители молодого человека, одновременно поблагодарив всех, кто поддержал семью морально и финансово.

В понедельник, 26 февраля, директор Технического колледжа в Таиланге передал родителям деньги, которые собрали на лечение студентов профтехучилища и колледжи Таиланда. Сумма, впрочем, озвучена не была.

Напомним, четырехместный одномоторный самолет Jabiru J450 разбился в районе пхукетского аэропарка утром 10 марта. В момент происшествия на борту находились капитан Ваттана Тхиппханга, инструктор Технического колледжа Таланга Нарин Тхавиват и два учащихся-подростка. В день происшествия у изучающих авиационное дело студентов колледжа была запланирована экскурсия в авиапарк, в ходе которой двое из них отправились в полет на Jabiru.

Из полицейского отчета о происшествии следует, что самолет взлетел в 10:05 утра, сделал несколько кругов вокруг аэропарка, после чего должен был совершить посадку.

«Через десять минут [после начала полета] самолет должен был совершить посадку, но из-за сильного ветра капитан принял решение ее отложить. Затем сильный порыв ветра свалил самолет в падение, капитан попытался набрать высоту, но в итоге самолет врезался в землю», – указывается в отчете.

Расследованием аварии занимается Комитет по расследованию авиационных происшествий (AIC) Таиланда.

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