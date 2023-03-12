Переводы от 50 тыс. бат станут невозможны без биометрии с июня

C 1 июня этого года все мобильные приложения тайских банков будут в обязательном порядке требовать биометрическую идентификацию для совершения операций по переводу средств свыше определенного лимита. Финансовые организации уже заявили, что согласны с соответствующей инициативой Центробанка для борьбы с киберпреступлениями. На первом этапе сканирование лица понадобится для переводов свыше 50 тыс. бат за раз; переводов более 200 тыс. бат в день; и изменения лимита на переводы свыше 50 тыс. бат.

Новости Пхукета

13 Марта 2023, 08:00 AM

Биометрическая идентификация есть в мобильном банкинге уже сейчас, но с 1 июня станет обязательной по закону. Фото: Bangkok Post

«Выполнение новых требование по кибербезопасности потребует от банков увеличения расходов на разработки в сфере IT и цифровых систем, но эти инвестиции необходимы для защиты от киберрисков. Иначе потери и для банков, и для клиентов могут быть еще более крупными», – озвучил мнение отрасли председатель Ассоциации тайских банкиров (ТВА) Пайонг Сриванит.

При этом газета Bangkok Post отмечает, что в будущем биометрическая идентификация может стать необходимой и для других операций, включая работу с депозитами и даже получение наличных.

Также Центробанк уже заявил о том, что для повышения кибербезопасности банки скоро должны будут отказаться от отправки клиентам каких-либо ссылок через SMS и электронную почту; прекратить передачу личных данных клиентов через соцсети; запретить использовать более одного клиентского аккаунта на смартфоне или ином устройстве.

Кроме того, в середине февраля кабмин добрили отдельный декрет о борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, упрощающий обмен информацией между банками и следственными органами в широком смысле. Среди последних – полиция, Департамент специальных расследований (DSI), Агентство по борьбе с отмыванием денег (AMLO).

Одновременно декрет даст самим банкам право блокировать подозрительные транзакции, не дожидаясь отмашки от правоохранительных органов, что может еще больше усложнить жизнь тем, кто активно пользуется криптовалютами. Случаи блокировки счетов и транзакций у них не редкость и сейчас, но пока что это происходит по инициативе полиции, когда у той уже открыто некое дело о киберпреступлении.

Также декрет прописывает серьезную ответственность за оказание помощи кибермошенникам в виде открытия для них счетов и электронных кошельков. Номиналу будет грозить до пяти лет тюрьмы и/или до 200-500 тыс. бат штрафа. Оформление на себя сим-карты в интересах мошенников будет караться тюремным сроком до трех лет и/или штрафом в размере до 300 тыс. бат.

Согласно данным ЦБ, за март-декабрь 2022 года в Таиланде было зафиксировано 20 тыс. случае мошенничества при трансферах средств; 18 тыс. случаев мошенничества в кредитной сфере; 13 тыс. случаев мошенничества в исполнении фейковых колл-центров и 58 тыс. случае мошенничества с использованием аккаунтов, зарегистрированных на номиналов.