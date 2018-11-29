Перетягивание каната: Как научиться собаку искусству прогулки с хозяином

Большинство людей представляют себе выгуливание питомца как совместное дефиле с ним, в ходе которого собака смирно идет рядом с хозяином в его ритме и наслаждается происходящим вместе с ним. В реальности же зачастую идиллии не получается: хозяин с трудом удерживает поводок, а собака стремительно тащит его по улице со скоростью моторного катера, не оставляя последнему ни единого шанса получить удовольствие от прогулки и превращая ее в перетягивание каната, в котором неизбежно побеждает лишь одна сторона.

Расселл Дистанс Расселл

9 Декабря 2018, 12:00 PM

Правильная дрессировка работает всегда! Фото: Wolfblur / Pixabay

Главная причина, заставляющая собаку тянуть поводок, заключается в любопытстве и желании исследовать местность. Иногда пса привлекает какой-то запах или что-то, что он увидел. Но нередко виновники такого поведения мы сами, поскольку неосознанно поощряем эту нехорошую привычку. А если последить за собой, то можно заметить, что чем сильнее мы тянем поводок, тем сильнее тянет его и питомец.

Распространенная ошибка среди владельцев собак заключается в замене обычного ошейника на харнесс (шлейку), чтобы снизить нагрузку на шею пса, и он «не душил себя ошейником» во время прогулки. Проблема в том, что это лишь усугубляет ситуацию, поскольку харнесс поощряет описанное поведение собаки, да и нам дает индульгенцию на то, чтобы позволять собаке тянуть поводок. В итоге собака не учится искусству спокойной прогулки рядом с хозяином.

Что делать?

Оптимальный совет владельцу собаки – предотвратить само появление у питомца привычки тянуть поводок. Спокойно сопровождать хозяина может научиться даже маленький щенок. Начните выводить его на прогулки в спокойных местах с минимумом вещей, на которые он может отвлечься. Когда щенок бросится куда-то и вы почувствуете натяжение поводка, остановитесь и позвольте питомцу вернуться к вам, после чего закрепите правильное поведение похвалой и наградой. Продолжайте такую тренировку (он потянул – вы остановились) и не забывайте хвалить щенка как за возвращение к вам, так и в случаях, когда он просто спокойно идет рядом.

Когда у щенка начнет формироваться привычка, можно постепенно переносить прогулки из «тепличного окружения» в обычные места, чтобы малыш учился спокойно сопровождать вас даже в тех случаях, когда его что-то отвлекло и заинтересовало. Воспитание питомца потребует времени и терпения, прогулки на первых порах, возможно, будут сплошной чередой остановок и ожиданий, но лучше потратить время на этом этапе, чтобы собака в раннем возрасте усвоила прямую связь между спокойным поведением и наградой.

Также крайне эффективна в данном случаев дрессировка при помощи кликера, причем не только в случае со щенками, но и со взрослыми собаками. Кроме того, хорошей идеей будет начинать прогулку с питомцем с небольшой паузы, чтобы он освоился и успокоился. Со временем пес поймет, что гулять вы начинаете только тогда, когда он уже спокоен.

В тяжелом случае, когда вам постоянно приходится бороться с крайне сильной собакой, полезными могут оказаться специальные ошейники. Можно попробовать ошейник с фиксацией шеи и челюсти, который работает на основе принципа «куда смотрит голова, туда идет и тело». Таким образом, когда собака начнет тянуть поводок, ошейник будет разворачивать ее, и скоро пес поймет, что прилагаем им усилия просто не позволяют ему попасть туда, куда он хочет, а значит тянуть нет смысла. Также существуют специальные дрессировочные ошейники, которые создают у собаки ощущения похожие на те, которые она испытывала в детстве, когда мама брала ее за загривок.

Все дополнительные приспособления направлены на достижение одной цели – сформировать у собаки понимание того, что некоторые виды поведения просто не работают, а другие приносят награду и удовольствие.

Получить дополнительную информацию о собаках и всем, что с ними связано, можно на сайте k9pointacademy.com, а также по телефону 091 654 1960 и электронной почте info@k9pointacademy.com. Canine Point Academy – единственная организация K9 в Таиланде, имеющая аккредитацию в качестве сертификационного центра дрессировщиков CCPDT и оценщика American Kennel Club (AKC).