Пересмотр налогообложения зарубежных доходов вызвал смятение в Таиланде

Решение властей Таиланда пересмотреть схему налогообложения зарубежных доходов вызвало большой резонанс не только у живущих в Королевстве иностранцев, но и у профессионального сообщества. Инвестиционный бизнес полагает, что решение Департамента налогов «негативно затронет многих частных инвесторов, вложившихся в зарубежные активы», и призывает пересмотреть политику. Очевидное последствие, которое наблюдается уже сейчас, граничащее с паникой недоумение среди налоговых резидентов, которые не могут понять, что вводит Департамент налогов.

Новости Пхукета

22 Сентября 2023, 11:51 AM

Распоряжение 161/2566 смутило многих в Таиланде. Особенно тех, кто его не читал. Коллаж: «Новости Пхукета», Revenue Department

Новые правила налогообложения зарубежных доходов были введены распоряжением 161/2566 от 15 сентября 2023 года. В нем Департамент налогов ликвидировал существовавшее несколько десятилетий правило, согласно которому зарубежные доходы облагались налогом в Таиланде только в том случае, если доходы были переведены из зарубежной юрисдикции в тайскую в том же году, в котором и получены за рубежом.

Это создавало налоговую лазейку: человек мог задержать перевод денег в Таиланд до следующего года после года получения дохода и затем просто не включать эти прошлогодние заработки в свой официальный доход за текущий год.

В одной из первых строк документа, устраняющего лазейку, Департамент налогов указал, что это – «практическое руководство» и речь идет как о доходах от «трудовой деятельности за рубежом», так и о доходах от «находящихся за рубежом активах», как определено в статье 41 Налогового кодекса.

Таким образом, по распоряжению 161/2566 с 2024 года налоговый резидент Таиланда должен включать в отчетность все свои доходы, независимо от временного разрыва между их получением и переводом в тайскую юрисдикцию. Задержка перевода денег в Таиланд с 2024 года больше не будет давать права не включать доход в общую сумму как «слишком давний».

В распоряжении 161/2566 три пункта:

Налоговые резиденты Таиланда независимо от гражданства, получившие доход от трудовой деятельности или активов за рубежом в предыдущем налоговом году должны включить эти доходы в налогооблагаемую сумму за текущий год и заплатить подоходный налог в соответствии со статье 48 Налогового кодекса (если это применимо). Все противоречащие этому распоряжению иные правила, требования, приказы, распоряжения, уведомления и другие документы отменяются. Новое правило вступает в силу и применяется к доходам, перечисляемым из-за рубежа с 1 января 2024 года. Впрочем, речь идет именно о включении доходов в общую сумму, по которой отчитывается человек в Таиланде. Сам факт включения не равен необходимости платить налог.

«Отчитаться в налоговую по доходам не значит, что вы обязательно заплатите с них НДФЛ. Соглашения об избежании двойного налогообложения никто не отменял. Такие соглашения подписаны с РФ, Украиной, Беларусью (Белоруссией), Узбекистаном, Турцией, США, ОАЭ, многими странами Европы, Великобританией. То есть данное постановление не означает, что вы априори оплатите налог на доход, полученный за рубежом и переведенный в Таиланд. Но чтобы его не платить, надо будет подкрепить факт оплаты налогов в другой стране соответствующими документами», – поясняет в Telegram Александра Агапитова из пхукетской компании Invest East.

Если судить по комментариям в социальных сетях и прессе, для многих налоговых резидентов Таиланда стал новостью сам факт того, что с зарубежных доходов необходимо платить налоги.

Как заявил в беседе с Bangkok Post гендиректор Jitta Wealth Asset Management Травут Луангсомбун, «Департамент налогов должен пересмотреть план по требованию к лицам с доходами из-за рубежа включать этот доход в сумму, из которой рассчитывается подоходный налог физлица».

«Департамент может думать, что инвестирующие за рубеж люди – богатые. На деле, за прошедшие годы малые инвесторы все больше обращаются к зарубежным рынкам, поскольку видят там лучшую доходность, чем на внутреннем, или хотят диверсифицировать свои портфели для снижения рисков», – цитирует Bangkok Post господина Луангсомбуна.

«Если Департамент налогов начнет собирать налоги с инвестиций в зарубежные акции, малые инвесторы будут сильнее затронуты, чем богатые инвесторы», – подчеркнул гендиректор Jitta Wealth Asset Management.

Господин Луангсомбун заявил, что правительству стоит рассмотреть полное освобождение от налогов инвесторов в зарубежные акции, как это сделано для внутреннего рынка ценных бумаг.

«Я готов выступить представителем инвесторов в обсуждении этих вопросов и поиске решений с Департаментом налогов», – заявил глава Jitta Wealth Asset Management.

«Акции – рисковый актив, в котором есть шанс и прибылей, и убытков, а инвестирование зачастую связано с высокими издержками на транзакции. Все это может сделать расчет налогов сложным и привести к путанице в отношении инвесторов. Поэтому если нужно обложить налогом инвестиции в зарубежные рынки облигаций, расчет налога должен быть четко определен для справедливого отношения к инвесторам», – заявил господин Луангсомбун.

Цитируя главу Jitta Wealth Asset Management, газета не дает никаких комментариев о том, насколько озвученная господином Луангсомбуном трактовка распоряжения Луангсомбун распространена на рынке.