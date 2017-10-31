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Перепутавшей педали женщине-водителю предъявили обвинения

Полиция Пхукет-Тауна предъявила обвинения женщине, которая на седане Honda City вылетела на Thepkrasattri Rd. и протаранила несколько машин и мотоциклов.

Новости Пхукета

31 Октября 2017 11:46:52

Крупная дорожная авария в Ко-Кэу, вызвавшая трехчасовую пробку на главном шоссе острова, произошла около 7:00 утра 30 октября.

Седан Honda City на высокой скорости вылетел на Thepkrasattri Rd. с прилегающей улицы и пересек половину шоссе перпендикулярно потоку транспорта, сбив два мотоцикла и зацепив несколько автомобилей. Неуправляемый автомобиль перелетел через разделительную линию и остановился лишь после столкновения с очередной машиной на полосе, ведущей в южном направлении.

В результате аварии травмы получили двое мотоциклистов, а также сидевшая на пассажирском сидении Honda City сестра водителя.

Как заявил «Новостям Пхукета» лейтенант Сурачат Тхонгйай из полиции Пхукет-Тауна, мотоциклистам удалось избежать тяжелых травм, однако пассажирка седана пострадала более серьезно. Имя водителя офицер вспомнить не смог, но подтвердил, что за рулем Honda City находилась женщина 34 лет.

«Когда полиция прибыла на место событий, женщина была в шоке. Она рассказала, что планировала затормозить перед выездом на Thepkrasattri Rd., но вместо этого нажала на газ», – заявил лейтенант Тхонгйай.

По его словам, после этого женщину охватил ужас, и она не могла ничего предпринять, пока ее машина не остановилась на другой половине шоссе.

«Ей были предъявлены обвинения в опасном вождении повлекшем за собой причинение травм другим участникам движения», – добавил офицер, отметив, что расследование пока не закончено.

 

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