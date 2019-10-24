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Переоборудованная под газ машина пхукетского экспата загорелась во время движения

Гражданин Германии Николай Лобати вовремя успел заметить выходящий из-под капота своего автомобиля дым и принять меры, чтобы не допустить серьезного пожара. Последний мог бы привести к опасным последствиям, поскольку автомобиль был переоборудован для работы на природном газу (LPG).

Иккапоп Тхонгтуб

24 Октября 2019, 10:47 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Инцидент с автомобилем господина Лобати (родившегося в Москве гражданина Германии) произошел около 21:00 вторника, 22 октября, на шоссе Thepkrasattri Rd. в Таланге. Иностранец ехал из аэропорта домой и в районе светофора у Tesco Lotus Thalang заметил, что из-под капота его универсала Proton выходит дым.

Господин Лопати остановил машину на обочине и обратился за помощью к дежурившему на перекрестке сотруднику дорожной полиции. Угроза была ликвидирована, после чего автомобиль иностранца доставили к его дому у пляжа Ката на эвакуаторе.

«Все остальное господин Лобати самостоятельно урегулирует со страховой компанией», – отметил лейтенант полиции Бунсерм Сримора.

На фотографиях и видео с места событий можно увидеть, что в результате возгорания у автомобиля расплавился пластик одной из передних фар и была повреждена краска на крыле в районе нее. Масштаб ущерба двигателю неизвестен, при этом на фото и видео видно, что спасатели как минимум обильно пролили его водой.

Отметим, что пожар теоретически мог привести к весьма серьезным последствиям, поскольку автомобиль господина Лобати был переоборудован для работы на природном газу (LPG).

 

 

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