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Перенос проводов под землю начинается еще на трех улицах Пхукет-Тауна

Муниципалитет Пхукет-Тауна начинает новый этап многолетнего городского проекта по переносу под землю уличных электропроводов и телекоммуникационных кабелей. Работы на южном участке Phuket Rd. еще не завершены, но уже объявлено о начале новых – на следующем отрезке Phuket Rd. к северу, на части Dibuk Rd. и на части Thepkrasattri Rd. Новая фаза проекта по переносу проводов должна занять год, затронуты будут ключевые участки уличной сети Старого города, которые и так труднопроходимы для транспорта в любое время суток, кроме поздней ночи. 

Новости Пхукета

15 Ноября 2023, 02:00 PM
В течение следующего года перенос проводов будет вестись на трех новых участках уличной сети Старого города. Фото: Phuket City Municipality

В течение следующего года перенос проводов будет вестись на трех новых участках уличной сети Старого города. Фото: Phuket City Municipality

Мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангкханапилат объявил о новом этапе проекта по улучшению внешнего вида улиц в понедельник, 13 ноября. Глава города не пояснил, почему работы стартуют в высокий сезон, хотя годовая протяженность контракта означает, что они в любом случае затронут время максимально активного туризма.

В рамках очередной фазы проекта под землю будут перенесены провода на следующих улицах:

  1. Thepkrasattri Rd. от храма Wat Kosit Wihan до пересечения с Dibuk Rd. (кафе CenterPoint);
  2. Dibuk Rd. от пересечения с Thepkrasattri Rd. (кафе CenterPoint) до Yaowarat Rd. (ресторан lock Tien);
  3. Phuket Rd. от начала Rassada Rd. (мост Sapan Phra Aram) до пересечения с Kra Rd. (храм Bang Niew Shrine).

В общей сложности власти планируют убрать под землю провода и кабели на 2,8 км городской уличной сети. Подрядчиком выбрана компания Advance Information Technology PLC. Среди прочего Управление энергоснабжений (РЕА) уберет под землю высоковольтную линию напряжением 33кВ. Бюджет работ – 115,6 млн бат.

Говоря о новой фазе проекта, мэр Сарот Ангкханапилат подчеркнул, что Пхукет сейчас становится все более популярным у тайских и иностранных туристов. Перенос проводов под землю не только улучшит внешний вид городских улиц, но и повысит безопасность.

Мэр не упомянул этого, но отделение Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) по Пхукет-Тауну практически еженедельно сообщает о возгораниях на инфраструктуре энергоснабжения и коммуникаций.

В беседе с The Phuket News один из пожарных пояснял, что гирлянды проводов имеют свойство перегреваться в дождливую погоду, что приводит к воспламенению оплетки.

Также недавно на Thepkrasattri Rd. загорелся трансформатор, причем произошло это на том отрезке улицы, который входит в новую фазу проекта по переносу проводов.

 

 

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