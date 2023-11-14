Перенос проводов под землю начинается еще на трех улицах Пхукет-Тауна

Мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангкханапилат объявил о новом этапе проекта по улучшению внешнего вида улиц в понедельник, 13 ноября. Глава города не пояснил, почему работы стартуют в высокий сезон, хотя годовая протяженность контракта означает, что они в любом случае затронут время максимально активного туризма.
В рамках очередной фазы проекта под землю будут перенесены провода на следующих улицах:
- Thepkrasattri Rd. от храма Wat Kosit Wihan до пересечения с Dibuk Rd. (кафе CenterPoint);
- Dibuk Rd. от пересечения с Thepkrasattri Rd. (кафе CenterPoint) до Yaowarat Rd. (ресторан lock Tien);
- Phuket Rd. от начала Rassada Rd. (мост Sapan Phra Aram) до пересечения с Kra Rd. (храм Bang Niew Shrine).
В общей сложности власти планируют убрать под землю провода и кабели на 2,8 км городской уличной сети. Подрядчиком выбрана компания Advance Information Technology PLC. Среди прочего Управление энергоснабжений (РЕА) уберет под землю высоковольтную линию напряжением 33кВ. Бюджет работ – 115,6 млн бат.
Говоря о новой фазе проекта, мэр Сарот Ангкханапилат подчеркнул, что Пхукет сейчас становится все более популярным у тайских и иностранных туристов. Перенос проводов под землю не только улучшит внешний вид городских улиц, но и повысит безопасность.
Мэр не упомянул этого, но отделение Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) по Пхукет-Тауну практически еженедельно сообщает о возгораниях на инфраструктуре энергоснабжения и коммуникаций.
В беседе с The Phuket News один из пожарных пояснял, что гирлянды проводов имеют свойство перегреваться в дождливую погоду, что приводит к воспламенению оплетки.
Также недавно на Thepkrasattri Rd. загорелся трансформатор, причем произошло это на том отрезке улицы, который входит в новую фазу проекта по переносу проводов.