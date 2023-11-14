Перенос проводов под землю начинается еще на трех улицах Пхукет-Тауна

Муниципалитет Пхукет-Тауна начинает новый этап многолетнего городского проекта по переносу под землю уличных электропроводов и телекоммуникационных кабелей. Работы на южном участке Phuket Rd. еще не завершены, но уже объявлено о начале новых – на следующем отрезке Phuket Rd. к северу, на части Dibuk Rd. и на части Thepkrasattri Rd. Новая фаза проекта по переносу проводов должна занять год, затронуты будут ключевые участки уличной сети Старого города, которые и так труднопроходимы для транспорта в любое время суток, кроме поздней ночи.

Новости Пхукета

15 Ноября 2023, 02:00 PM

В течение следующего года перенос проводов будет вестись на трех новых участках уличной сети Старого города. Фото: Phuket City Municipality